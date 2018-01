Berlin Nur mit Ach und Krach ist das Ja des SPD-Parteitags zu Koalitionsverhandlungen mit der Union zustande gekommen. Die „No-Groko“-Kampagne der Jusos hat seitdem an Fahrt gewonnen. Und SPD-Chef Martin Schulz entgleitet zunehmend die Kontrolle. Auch in der Union wächst die Sorge, am Ende des Tages könne die SPD-Basis Nein sagen zur Neuauflage von Schwarz/Rot. Fährt nach Jamaika auch die Groko vor die Wand? Hintergründe zu möglichen Szenarien:

• Die SPD, Martin Schulz und seine Basis: Die Verzweiflung unter Spitzengenossen über den Widerwillen in der Partei gegen eine neue Regierung mit Angela Merkel ist so groß, dass inzwischen ein „No-Groko“-Szenario kursiert. Erhärtet sich im Willy-Brandt-Haus die Befürchtung, die 440 000 Mitglieder könnten womöglich tatsächlich Nein zu Schwarz/Rot sagen, könnten Schulz und seine Kollegen die Reißleine ziehen und das Votum absagen. Denn der Parteichef und die Führungsriege haben sich nach ihrer Rolle rückwärts auf die Groko festgelegt. Eine Rote Karte der Partei für die Große Koalition wäre damit auch eine Rote Karte für Schulz und seine Stellvertreter. Der Gesichtsverlust wäre so groß, dass sie eigentlich geschlossen abtreten müssten. Dass Schulz dann in Neuwahlen als Spitzenkandidat antreten würde, gilt als unwahrscheinlich. Fraktionschefin Andrea Nahles würde zum Machtzentrum bei den Genossen.

• CDU, CSU und Angela Merkel: Einen Plan für ein Scheitern von Schwarz/Rot gebe es nicht, heißt es, „worauf sollen wir uns vorbereiten?“ Vor allem bei der CSU will man sich mit dem Schreckgespenst eines Nein bei der Mitgliederbefragung der Genossen nicht erpressen lassen, lehnt Nachverhandlungen kategorisch ab.

• Steinmeiers Optionen: Der Bundespräsident will Neuwahlen unbedingt verhindern – darüber sind sich alle Groko-Parteien sicher. Vermutet wird, dass er beim Aus von Schwarz/Rot erneut die Jamaika-Parteien bitten würde, doch noch Chancen auf ein Regierungsbündnis auszuloten. Die Chancen wären minimal. Die Grünen stehen zwar bereit. FDP-Chef Christian Lindner will aber nicht mit Angela Merkel regieren. Dass Merkel den Weg freimachen würde, gilt als ausgeschlossen.

• Bliebe die Möglichkeit einer Minderheitsregierung, doch wäre das nur für eine Übergangszeit von wenigen Monaten denkbar. 555 Gesetze wurden in der letzten Legislaturperiode verabschiedet. Das Pensum mit jeweils wechselnden Mehrheiten zu schaffen, ist unmöglich. Die Sorge der Union: Bei vielen gesellschaftspolitischen Themen könnte es zur Allianz von FDP, Grünen und SPD kommen. Auch die AfD würde der Union nicht helfen, Gesetze zu verabschieden.