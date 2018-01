Berlin Am späten Nachmittag kommen sie wieder zusammen: Treffen von Kanzlerin Angela Merkel, CSU-Chef Horst Seehofer und SPD-Chef Martin Schulz am Sonntag im Konrad-Adenauer-Haus, die Groko-Spitzenrunde brütet in der CDU-Parteizentrale.

Wenig dringt nach außen, Durchbrüche seien nicht in Sicht, heißt es aus der Union. Doch die Zeit läuft ab. Am Freitag soll die Grundlage für den Koalitionsvertrag vorliegen, auf einer Klausur am kommenden Wochenende der Feinschliff folgen. Auftakt für die Woche der Entscheidung.

Bei einem der härtesten Knackpunkte deutet die CSU am Sonntag plötzlich Kompromissbereitschaft an. Beim Familiennachzug für subsidiär geschützte Flüchtlinge hatten sich Union und SPD in den Sondierungen auf eine Obergrenze von 1000 pro Monat geeinigt, doch reicht der SPD das nun nicht mehr aus. Der Parteitag vor einer Woche erteilte Martin Schulz den Auftrag, bei der Härtefallregel nachzubessern. Ist die Zahl von 1000 wirklich in Stein gemeißelt? Bayerns Innenminister und CSU-Koalitionsunterhändler für das Migrationskapitel, Joachim Herrmann, will von einer kategorischen Festlegung nichts mehr wissen. Im Gegenzug verlangt er ein Nachbessern, was die Gesamtzahl der Flüchtlinge angeht. Im Sondierungspapier wird die Zahl von maximal 220 000 lediglich als Erwartung genannt – was Herrmann nicht ausreicht.

„Es steht Fifty-fifty“, sieht Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) das Projekt auf Messers Schneide. Für ihn steht die Kanzlerin in der Pflicht, Kröten zu schlucken: „Die Kanzlerin muss jetzt liefern und auf uns zugehen.“ Bei den Reizthemen Gesundheitspolitik und Arbeitsmarkt deuten sich allenfalls Trippelschritte an. Abwehrhaltung auch zur SPD-Forderung, keine Arbeitsverträge mit sachgrundloser Befristung mehr zu erlauben.