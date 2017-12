Berlin Was er sich von der Union an seinem 62. Geburtstag wünsche, wird Martin Schulz gefragt. Doch der SPD-Chef lächelt nur und schweigt, bleibt eine Antwort schuldig und eilt zum nächsten Gipfelgespräch mit CDU und CSU über eine Regierungsbildung.

Gut sieben Stunden lang wird um Termine und die Grundzüge einer gemeinsamen Agenda gerungen. Die Runde der Chefunterhändler mit Kanzlerin Angela Merkel, CSU-Chef Seehofer, dem SPD-Vorsitzenden Schulz, den Fraktionschefs von SPD und Union Andrea Nahles und Volker Kauder sowie CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt soll auch während der Sondierungen Regie führen und die wichtigsten Entscheidungen treffen.

15 Arbeitsgruppen in der 36-köpfigen Sondierungsgruppe sollen die Beschlüsse vorbereiten. Ganz oben stehen Finanzen/Steuern, Wirtschaft/Energie, Familie und Migration/Integration.

Erste Ergebnisse der Sechser-Runde der Partei- und Fraktionschefs von Union und SPD: Am 7. Januar sollen offiziell die Sondierungsgespräche beginnen und nach nur sechs Tagen am 12. Januar bereits abgeschlossen werden. Keine zähen Verhandlungen über mehrere Wochen, keine langen Papiere, strikte Vertraulichkeit, es soll möglichst wenig nach außen dringen – Union und SPD wollen die Fehler der zuletzt gescheiterten Jamaika-Runden nicht wiederholen.

Mag die SPD weiterhin betonen, dass die Gespräche „ergebnisoffen“ geführt würden, machen die Spitzen von CDU und CSU klar, dass sie nur über eine Große Koalition verhandeln wollen. Andernfalls stünden die Zeichen auf Neuwahlen. Anfang Januar trifft sich zunächst die CSU-Landesgruppe im Bundestag vom 4. bis 6. Januar, um sich auf die Sondierungen und Koalitionsverhandlungen mit der SPD einzuschwören. Danach beginnt die heiße Phase im Koalitionspoker. Am 21. Januar will die SPD auf einem Sonderparteitag in Bonn darüber entscheiden, ob die Gemeinsamkeiten mit der Union ausreichen, um über einen Koalitionsvertrag zu beraten.

Das Votum der rund 600 Delegierten gilt als die entscheidende Hürde. Gibt der Parteitag grünes Licht, stünden die Zeichen auf „Groko“, heißt es aus der SPD-Führung. Allerdings muss am Ende die SPD-Basis einem schwarz-roten Koalitionsvertrag zustimmen, planen die Genossen einen Mitgliederentscheid. Groko zu Ostern oder Neuwahlen? „Ich gehe davon aus, dass wir es bis Ostern schaffen können“, erklärte SPD-Fraktionsgeschäftsführer Carsten Schneider.