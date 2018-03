Berlin Knapp ein halbes Jahr, genauer 171 Tage oder auch 4100 Stunden: So lange ist die Bundestagswahl her, wenn Kanzlerin Angela Merkel sich an diesem Mittwoch zur Wiederwahl stellt und anschließend ihr Kabinett vereidigt wird. Kein Wunder, dass die Fraktionen von Union und SPD im Bundestag auf einen zügigen Einstieg in die Regierungsarbeit drängen. „Dann geht es ganz schnell an die Arbeit, wir haben sechs Monate aufzuholen“, sagte Unionsfraktionschef Volker Kauder am Dienstag. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt forderte einen „Kickstart“ für die Große Koalition.

Er rechnete mit einer „überzeugenden“ Mehrheit für Merkel im ersten Wahlgang, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Michael Grosse-Brömer (CDU) am Dienstag. Bekommt Merkel mehr als die Hälfte der Stimmen aller Abgeordneten, die sogenannte Kanzlermehrheit, muss Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sie zur Kanzlerin ernennen. Sonst folgen weitere Wahlgänge. Union und SPD haben zusammen 44 Stimmen mehr, als die Kanzlermehrheit erfordert. Bereits am Mittwochnachmittag soll das neue Kabinett zu einer ersten Sitzung zusammenkommen.

Im Falle ihrer Wahl kann Merkel auf einen Rekord hoffen: Bislang ist der im vergangenen Jahr verstorbene Helmut Kohl der Regierungschef mit der längsten Amtszeit. In knapp drei Jahren würde Merkel ihn überholen.