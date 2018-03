Berlin Angela Merkel drückt aufs Tempo. „Es ist jetzt gut und wichtig, dass es in ein paar Tagen losgeht“, sagt die Bundeskanzlerin am Montag vor der CDU-Präsidiumssitzung in Berlin. Die Erleichterung über das deutliche Ja der SPD für die Große Koalition ist ihr anzusehen, endlich herrscht Klarheit. Dass zwei Drittel der SPD-Mitglieder zugestimmt hätten, sei „eine sehr gute Grundlage“ für die gemeinsame Regierungsarbeit. Der Koalitionsvertrag sei „ein Buch voll mit Aufträgen und Aufgaben, die wir jetzt umzusetzen haben“.

Am Montag stellt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die letzte Weiche, schlägt dem Bundestag formell vor, „Frau Angela Merkel als Bundeskanzlerin zu wählen“. Steinmeier hatte mit seinem Appell an die Verantwortung der Parteien entscheidenden Anteil daran, dass die SPD nach dem Jamaika-Aus umschwenkte und ihr Nein zu Schwarz/Rot kassierte.

Am 14. März soll Merkel gewählt werden – genau 171 Tage nach der Bundestagswahl. Direkt im Anschluss will Steinmeier die neuen Minister im Schloss Bellevue vereidigen. Noch am selben Tag könnte das Kabinett erstmals tagen.

Für die CSU sitzen dann mit am Tisch: Parteichef Horst Seehofer für Inneres, der bisherige Generalsekretär Andreas Scheuer als neuer Verkehrsminister, Gerd Müller als alter und neuer Entwicklungsminister und Dorothee Bär als Staatsministerin im Kanzleramt für Digitalisierung. Seehofer gab sein Team am Montag bekannt – anders als CDU und SPD schickt er nicht zur Hälfte Frauen ins Kabinett. Seinen Posten als Bayerischer Ministerpräsident wird Seehofer am 13. März – einen Tag vor der geplanten Vereidigung – an Markus Söder übergeben.

Für Mittwoch hat Kanzlerin Merkel die SPD-Spitze zu einem letzten Vorbereitungstreffen geladen – dann muss noch geklärt werden, wann der Koalitionsvertrag unterzeichnet wird. Die letzte offene Frage: Mit welchen Ministern die SPD regieren will. Nach Merkel und Seehofer werden die designierte SPD-Chefin Andrea Nahles und der kommissarische Parteichef Olaf Scholz als Letzte ihr Groko-Personal benennen.

„Wir haben ein halbes Jahr seit der Wahl verloren“, sagt Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) am Montag. „Das müssen wir wieder reinholen.“ Aber reicht das Vertrauen zwischen Union und SPD? Kauder ist sich sicher, „dass wir eine gute Zusammenarbeit haben werden“.