Berlin Die SPD-Führung will erst am 12. März ihre Minister für die Große Koalition benennen. Das habe die Fraktionschefin und designierte Parteivorsitzende Andrea Nahles intern im Willy-Brandt-Haus angekündigt, erfuhr unsere Berliner Redaktion am Mittwoch von mehreren Spitzengenossen.

Durch die Bekanntgabe zu dem späten Zeitpunkt – bereits zwei Tage danach soll Bundeskanzlerin Angela Merkel voraussichtlich vom Bundestag wiedergewählt werden – wolle Nahles verhindern, dass ihr Personaltableau eine Woche lang „zerredet wird“, hieß es.

Am Sonntag gibt die SPD das Ergebnis ihres Mitgliedervotums bekannt. Es wird mit einem deutlichen Ja zur Neuauflage der Großen Koalition gerechnet. Bislang war erwartet worden, dass die SPD-Führung unmittelbar darauf verkündet, wer beim grünen Licht der Basis für Schwarz/Rot ins nächste Kabinett einziehen soll. Bis zur Wahl Merkels würden dann aber noch anderthalb Wochen vergehen, und es könnte ein neuer Personalstreit aufflammen, so Nahles’ Befürchtung. Zwei Tage seien hingegen „beherrschbar“.

Als gesetzt für den Posten des Finanzministers gilt der kommissarische Parteivorsitzende und Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz. Aussichtsreiche Kandidaten für weitere Ministerposten sind der amtierende Bundesjustizminister Heiko Maas, Bundesfamilienministerin Katarina Barley, die Bundestagsabgeordnete und Volljuristin Eva Högl sowie der stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Umweltexperte Matthias Miersch. Der amtierende Außenminister Sigmar Gabriel und die amtierende Umweltministerin Barbara Hendricks haben wohl kaum Chancen, ihre Posten zu behalten.

Unterdessen wächst der Druck, einen Ministerposten mit einer Person aus Ostdeutschland zu besetzen. „Ich mache mich dafür stark“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, am Mittwoch in Berlin. „Wir haben da ein Repräsentationsdefizit.“ Bei der Bundestagswahl kam die SPD in den ostdeutschen Ländern nur auf 14,3 Prozent, die AfD dagegen landete bei 22,5 Prozent.