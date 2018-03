Berlin „Machen Sie’s gut, tschüss.“ Sigmar Gabriel tritt ab, beendet seine letzte Pressekonferenz als Außenminister mit einem launigen Abschiedsgruß an die Journalisten. Der Ex-SPD-Chef, der so gerne Chefdiplomat geblieben wäre, ist der große Verlierer beim Personalroulette der Genossen. Bei der designierten Parteichefin Andrea Nahles schon lange in Ungnade gefallen, wird Gabriel jetzt durch den bisherigen Justizminister Heiko Maas ersetzt.

Ist Maas der Richtige für den hohen Posten? Gabriel gibt sich keine Blöße. Er übergebe sein Außenamt „mit einem ausgesprochen guten Gefühl“ an den Neuen, sagt er versöhnlich. „Er wird das exzellent machen“, verteilt er Vorschusslorbeeren an Maas.

Ein Abgang ohne Nachtreten, keine neue verbale Rüpelei wie gegen Ex-Parteichef Martin Schulz. Aber ob der scheidende Vizekanzler und Instinktpolitiker künftig wirklich die Füße stillhalten wird, daran hegt so mancher in der SPD-Führung Zweifel.

Per Twitter gibt Gabriel am Donnerstagmorgen selbst sein Aus bekannt, über das er von Nahles und dem kommissarischen Parteichef Olaf Scholz kurz zuvor informiert worden war: „Nun endet die Zeit, in der ich politische Führungsaufgaben für die SPD wahrgenommen habe.“ Für Umweltministerin Barbara Hendricks endet der Zug am Donnerstag ebenfalls. Sie gehe „dankbar“ und „mit einem guten Gefühl“, schlägt auch sie versöhnliche Töne an.

Gabriels Aus, Hendricks’ leiser Abschied und die riesige Chance für Franziska Giffey: Die 39-jährige Bürgermeisterin des Berliner Problembezirks Neukölln soll neue Familienministerin werden. Offiziell will Nahles ihren größten Personal-Coup erst am Freitag machen, wenn die komplette Ministerriege vorgestellt wird. Doch heißt es in Parteikreisen am Donnerstag, Giffeys Sprung von der Kommunalpolitik ins Bundeskabinett sei ausgemacht.

Jung, weiblich, und aus dem Osten, gebürtig in Frankfurt/Oder: Giffey soll für die Erneuerung der SPD stehen. Die kühn anmutende Beförderung der Verwaltungsexpertin ist ein geschickter Schachzug von Nahles. Giffey hat die Integrationsprobleme in Neukölln konsequent und burschikos angepackt, steht für eine harte Linie beim Kampf gegen Kriminalität, was ihr den Spitznamen „Buschkowsky light“ einbrachte. Ihr Amtsvorgänger Heinz Buschkowsky hatte mit seiner Null-Toleranz-Politik bundesweit Schlagzeilen gemacht. Als Familienministerin müsste sie im Kabinett unter anderem für das Rückkehrrecht von Teil- in Vollzeit kämpfen – und sich dabei mit der Union anlegen.

Nahles‘ Neue: Neben Giffey soll Svenja Schulze, frühere Forschungsministerin von Nordrhein-Westfalen, aus Düsseldorf nach Berlin wechseln. Die 49-Jährige ist für das Umweltministerium vorgesehen und schien die einzige geeignete Kandidatin des größten Landesverbandes NRW, dem ein Posten im neuen Groko-Team zusteht. Dritte SPD-Frau am Kabinettstisch wird die bisherige Familienministerin Katarina Barley – die ins Justizministerium oder ins Ministerium für Arbeit aufsteigen wird. Olaf Scholz stand als Finanzminister und Vizekanzler fest.

Das letzte Puzzleteilchen, das Nahles und Scholz am Donnerstag noch einfügen mussten, ist ein niedersächsisches: Soll Ex-Generalsekretär Hubertus Heil das Arbeitsministerium übernehmen – und Barley wird Justizministerin? Oder erhält der Volljurist Matthias Miersch, Sprecher der SPD-Linken im Bundestag, die Chance, sich im Justizministerium zu bewähren? „Es wird viel spekuliert, aber eine Reihe von Gesprächen steht noch aus“, sagt Nahles-Sprecherin Lena Daldrup.