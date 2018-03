Berlin Freie Bahn für die Große Koalition – am Tag 161 nach der Wahl ist die letzte Hürde für die neue Regierung genommen. „Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit zum Wohle unseres Landes“, twittert die CDU im Namen ihrer Chefin Angela Merkel. Die Kanzlerin zeigt ihre enorme Erleichterung über das deutliche Ja der SPD-Basis zur Neuauflage von Schwarz/Rot.

Neuwahlen sind abgewendet, das große Chaos bleibt aus. Ein Stoßseufzer der Erleichterung weht gestern durch die Hauptstadt, die Anspannung entlädt sich, aber von Euphorie ist nichts zu spüren. Eine Kompromiss-Koalition für eine nervöse Republik mit der AfD als Oppositionsführerin im Bundestag – ein erzwungenes „Weiter so“ von Union und SPD statt frischem Wind und politischem Aufbruch. Mit Ach und Krach hat sich die verzagte SPD in die neue Regierung gerettet.

Sonntagmorgen, 9.33 Uhr. Mit gut einer halben Stunde Verspätung tritt SPD-Schatzmeister Dietmar Nietan im Willy-Brandt-Haus vor mehr als hundert Journalisten und dutzenden von Kameras aus aller Welt ans Mikrofon. Auf den Balkonen drängeln sich die SPD-Angestellten und Führungsmitglieder dicht an dicht, blicken hinab ins Atrium. Nietan verkündet das Ergebnis: 239 604 Mitglieder haben mit Ja gestimmt, 66,02 Prozent. Ein deutlich besseres Ergebnis, als von den Spitzen-Sozis erwartet worden war.

Und doch herrscht Schweigen in der Parteizentrale, niemand regt sich. Olaf Scholz, der kommissarische Parteichef, steht mit Pokerface neben Nietan, versagt sich jede Geste des Triumphes. Durch das Votum sei die Partei „weiter zusammengewachsen“, will er trotz der 123 329 Gegenstimmen von Spaltung nichts wissen, hofft jetzt auf „die Kraft, die wir brauchen für den Prozess der Erneuerung“.

Juso-Chef Kevin Kühnert denkt jedenfalls nicht daran, klein bei zu geben. „Wir werden dieser Partei aufs Dach steigen“, sagt er gestern, nachdem er die erste Enttäuschung über das Ja verdaut hat. Die Jusos würden bei der Erneuerung kräftig mitmischen. „Morgen geht’s los.“ Die Verantwortung liegt nun vor allem auf den Schultern von Andrea Nahles, die am 22. April zur neuen Parteichefin gewählt werden soll und ganz bewusst nicht ins Kabinett eintritt, sich als Fraktionschefin die Beinfreiheit erhalten will, um auch mal dazwischen grätschen zu können. „Ich bin froh, dass das jetzt so gekommen ist“, freut sie sich über die Zweidrittelmehrheit.

Bedingung dafür ist auch, dass Nahles und Scholz die Strömungen und Flügel der Partei bei der Besetzung der sechs SPD-Ministerposten abbilden. Ende der Woche soll der Schleier gelüftet werden. Scholz wollte auch gestern noch nicht bestätigen, dass er Finanzminister und Vizekanzler wird. „Wir werden uns die Zeit nehmen, die wir brauchen“, will er sich nicht unter Druck setzen lassen. Es werde „einige neue“ Minister geben, sagt er immerhin. Sigmar Gabriel muss weiter zittern, ob er im Amt bleiben kann.

Hätte die Basis das Grüne Licht versagt, dann hätte der SPD bei Neuwahlen der Totalabsturz gedroht. In Umfragen war sie zwischenzeitlich hinter die AfD zurückgefallen. Aber auch für CDU und CSU wäre das abermalige Platzen der Regierungsbildung zum Fiasko geworden.