Berlin Vor Beginn ihrer offiziellen Sondierungen über eine Regierungsbildung wollen sich die Spitzen von Union und SPD nochmals in kleinem Kreis zusammensetzen. Das Vorbereitungstreffen ist für den 3. Januar geplant und soll eher diskret gehalten werden, erfuhr die Nachrichtenagentur dpa am Freitag aus Teilnehmerkreisen. Demnach wollen Kanzlerin Angela Merkel (CDU), CSU-Chef Horst Seehofer, der SPD-Vorsitzende Martin Schulz, die Fraktionschefs von Union und SPD, Volker Kauder und Andrea Nahles, sowie CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt teilnehmen. Vor der Sechserrunde ist ein Unionstreffen mit weiteren Mitgliedern des Sondierungsteams von CDU und CSU geplant.

Union und SPD hatten nach ihrem Spitzengespräch am Mittwoch bekanntgegeben, dass die Sondierungen am 7. Januar starten und bis zum 12. Januar in ein Ergebnis münden sollen. Die SPD betont, dass daraus nicht zwangsläufig eine weitere Große Koalition werden muss. Man spreche auch über andere Möglichkeiten einer Regierungsbildung – etwa indem die SPD eine Regierung ohne eigene Mehrheit duldet. Merkel lehnt solche Modelle ab.

Auch Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) warnte vor den möglichen negativen Folgen einer Minderheitsregierung für Deutschland. In der SPD gebe es wichtige Stimmen, die eine solche Regierung für eine denkbare Alternative hielten, sagte er der „Westdeutschen Allgemeinen“. „Ich bin da eher skeptisch, weil eine wackelige Regierung in Deutschland vermutlich in Europa zum Beben führen könnte. Aber geredet werden muss auch darüber.“

Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) sagte der „Süddeutschen Zeitung“, er halte eine Große Koalition für erreichbar – „und zwar mit einem Programm, das die großen Zukunftsthemen dieses Landes adäquat anspricht“. Die Union werde mit der SPD deshalb über „die Misslichkeiten bei Krankenhäusern und in der Pflege“ reden, aber auch über Verbesserungen für Familien und Kinder, beim Breitband-Ausbau, bei der Qualifizierung für neue Berufe und über den Weg zur Vollbeschäftigung. In all diesen Bereichen sehe er „Schnittmengen mit der SPD“, sagte der CDU-Politiker.

SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles forderte einen höheren Spitzensteuersatz und eine Reichensteuer. Auch bei einem grundlegenden Umbau des Gesundheitssystems müsse die Union ihrer Partei entgegenkommen, sagte sie dem „Spiegel“. „Wir werden Frau Merkel nicht wegen ein paar Überschriften erneut zur Kanzlerin wählen.“