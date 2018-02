Berlin Die SPD-Forderung nach einer Einschränkung befristeter Arbeitsverhältnisse sorgt bei den Koalitionsverhandlungen bis zum Schluss für Spannung. Entschieden war zunächst nichts. Aber beide Seiten haben sich für den Arbeitsmarkt einiges vorgenommen – Kernpunkte:

• ARBEIT AUF ABRUF

Der Anteil abzurufender und zu vergütender Zusatzarbeit soll die vereinbarte Mindestarbeitszeit um höchstens 20 Prozent unterschreiten und 25 Prozent überschreiten dürfen. Fehlt eine Vereinbarung zur wöchentlichen Arbeitszeit, soll eine Arbeitszeit von 20 Stunden gelten.

• BEFRISTETE TEILZEIT

Nach dem Scheitern entsprechender Pläne in der vergangenen Legislaturperiode sollen Arbeitnehmer nun ein Recht darauf bekommen. Das Rückkehrrecht von Teil- auf Vollzeit soll nur für Unternehmen ab 45 Mitarbeiter gelten. Von 46 bis 200 Mitarbeitern soll der Anspruch nur einem von 15 Mitarbeitern gewährt werden müssen. Der Anspruch gilt nur für Teilzeit zwischen einem und fünf Jahren.

• BEITRAG

Der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung soll um 0,3 Prozentpunkte sinken.

• LANGZEITARBEITSLOSe

Mit öffentlich bezuschussten Jobs sollen Langzeitarbeitslose wieder in Arbeit gebracht werden. Das soll auf einem sozialen Arbeitsmarkt – also mit komplett öffentlich finanzierten Jobs – sowie durch Lohnkostenzuschüsse für reguläre Jobs erreicht werden. Die Zuschüsse sollen sich am Mindestlohn orientieren. Die Eingliederungsmittel der Jobcenter sollen um eine Milliarde Euro jährlich aufgestockt werden.

• WEITERBILDUNG

Alle Arbeitnehmer sollen ein Recht auf Weiterbildungsberatung durch die Bundesagentur für Arbeit (BA) bekommen. Binnen drei Monaten nach entstandener Arbeitslosigkeit soll die BA mit den Betroffenen Maßnahmen entwickeln, um ihre Beschäftigungsfähigkeit zu fördern.