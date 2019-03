Berlin Künftig sollen Geistliche aus dem Ausland, die in Deutschland tätig sein wollen, einen Nachweis über Deutschkenntnisse mitbringen müssen. Die Bundesregierung plane eine entsprechende Gesetzesänderung, erklärte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums am Montag in Berlin. Dazu sei eine Änderung des Aufenthaltsgesetzes in Verbindung mit der Beschäftigungsverordnung notwendig.

Das Vorhaben betreffe nicht nur Imame, sondern auch Geistliche anderer Religionsgemeinschaften, stellte die Sprecherin klar. Es gelte aber nur für Angehörige aus Drittstaaten. Für sie sollen sich die Erteilungsvoraussetzungen für ein Visum ändern und durch den Sprachnachweis erweitert werden. Für Geistliche innerhalb der Europäischen Union bleibe es bei den Regelungen; es gelte weiterhin die Freizügigkeit.