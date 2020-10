Bundestag: Delegation reist nach Italien

Berlin /Rom /Mailand Ungeachtet der steigenden Zahl von Corona-Infektionen reist eine Gruppe von Bundestagsabgeordneten am Sonntag nach Italien. Wie der Bundestag am Freitag mitteilte, will eine sechsköpfige Delegation des Wirtschaftsausschusses – geleitet vom Ausschussvorsitzenden Klaus Ernst (Linke) – bis Donnerstag Gespräche in Rom und Mailand führen. Es gehe unter anderem um den Strukturwandel in Italiens Autoindustrie sowie um die deutsch-italienische Handelspartnerschaft.

Wegen hoher Infektionszahlen hatte die Bundesregierung am Donnerstag Kampanien und Ligurien zu Corona-Risikogebieten erklärt. Dazu zählen Rom und Mailand zwar nicht. Unter den weiteren regionalen Schwerpunkten des Infektionsgeschehens listet das Auswärtige Amt aber auch die Lombardei auf, deren Hauptstadt Mailand ist.

Es handelt sich um die erste derartige Reise einer Delegation seit Monaten. Ein Sprecher des Bundestags erklärte, Dienstreisen von Abgeordneten müssten vom Parlamentspräsidium genehmigt werden. Reisen in Staaten, bei denen nur für bestimmte Regionen eine Reisewarnung bestehe, würden nur dann nicht genehmigt, wenn die betroffene Region besucht werden soll.