Berlin Die Kanzlerin spricht ein Machtwort. Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien? Angela Merkel winkt ab, will am Embargo gegen Riad vorerst festhalten. „Ich sehe im Augenblick keine Voraussetzung für eine veränderte Haltung der Bundesregierung“, stellte die Regierungschefin am Dienstag klar. Das Moratorium für Waffenlieferungen, das bis Ende September gilt, soll verlängert werden. Merkel erteilte damit Forderungen aus den eigenen Reihen nach einer Aufhebung eine Absage. Man werde immer auf der Seite der Deeskalation stehen und sehr deutlich machen, dass langfristige Lösungen nur politisch möglich seien, versicherte sie im Kanzleramt nach einem Empfang des jordanischen Königs Abdullah II.

Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag, Jürgen Hardt, hatte gefordert, nach dem Drohnenangriff auf saudi-arabische Ölanlagen eine Aufhebung des Exportstopps zu prüfen. Die saudische Luftabwehr sei offenbar nicht in der Lage gewesen, den Angriff zu verhindern, erklärte der CDU-Politiker. Sollte es hier eine Sicherheitslücke geben, müsse man darüber nachdenken, ob man zumindest die Lieferung von Waffen mit klar defensivem Charakter wieder genehmigen könne, so Hardt. Der Selbstschutz Saudi-Arabiens und der Vereinigten Arabischen Emirate liege auch im eigenen Stabilitätsinteresse. Auch Unionsfraktionsvize Johann Wadephul sprach sich für eine Lockerung des Embargos auf. Deutschland brauche Saudi-Arabien als strategischen Partner in der Region.

Helle Aufregung über den Vorstoß der CDU-Außenpolitiker, den Stopp von Waffenexporten für Saudi-Arabien aufzuheben. Ein Ende des Embargos und eine Lockerung der Exportbeschränkungen – mit dem Koalitionspartner SPD ist dies nicht zu machen. „Der Union scheint gerade etwas der außenpolitische Kompass abhanden zu kommen“, wies SPD-Fraktionsvizechef Sören Bartol den Vorstoß zurück. Die Lage in Saudi-Arabien habe sich seit der Entscheidung des Bundessicherheitsrates Ende März für einen Lieferstopp nicht verbessert. „Wo Krieg geführt wird, gehören keine deutschen Waffen hin“, erklärte er.

Union und SPD hatten sich im Frühjahr 2017 im Koalitionsvertrag auf einen Rüstungsstopp an Länder verständigt, die „unmittelbar“ am Jemen-Krieg beteiligt sind. Davon waren allerdings Aufträge nicht betroffen, die bereits vor der Neuauflage der Großen Koalition abgeschlossen worden waren.