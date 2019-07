Scheuer legt Mautverträge offen

Berlin Im Streit um die geplatzte Pkw-Maut will Verkehrsminister Andreas Scheuer mit der Offenlegung von Verträgen mit den eigentlich vorgesehen Betreibern in die Offensive kommen. Das Ministerium veröffentlichte am Freitag mehr als 2650 Seiten.

Das Interesse an den Verträgen ist groß, weil Scheuer sie mit den Unternehmen Kapsch und CTS Eventim abgeschlossen hatte, bevor Rechtssicherheit bestand – und sich nach dem Stopp der Maut durch den EuGH nun Schadenersatz-Ansprüche der Unternehmen ergeben könnten.