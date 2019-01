Schnelles Internet in jedem Wald

Berlin Die Bundesregierung will schnelles Internet in jedem deutschen Wald im Zweifel auch mit staatlichen Maßnahmen sicherstellen. Eine Mobilfunkabdeckung mit ausreichend hohen Übertragungsraten sei „über alle Waldgebiete hinweg zwingend erforderlich“, heißt es seitens des Landwirtschaftsministeriums. Die Übertragung von Geo- und Echtzeitdaten sei wichtig, um in Notfällen schnell Hilfe zu leisten. Auch für die Forstwirtschaft sei das bedeutend. Schon jetzt nutzten Beschäftigte der Branche zunehmend Hard- und Software im Gelände – etwa Motorsägen mit Sensoren.