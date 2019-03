Berlin Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich hinter die wöchentlichen Schülerdemonstrationen für mehr Klimaschutz gestellt. „Ich unterstütze sehr, dass Schülerinnen und Schüler für den Klimaschutz auf die Straße gehen und dafür kämpfen“, sagte die CDU-Politikerin in ihrem am Samstag veröffentlichten Videopodcast. „Ich glaube, dass das eine sehr gute Initiative ist.“ Die Klimaschutzziele seien nur erreichbar, wenn es Rückhalt in der Gesellschaft gebe. Auf die umstrittene Verletzung der Schulpflicht ging sie dabei nicht ein.

Aus der eigenen Partei erntete Merkel Kritik. „Ich halte es für verantwortungslos, wenn die Bundeskanzlerin Demonstrationen, die regelmäßig die Schulpflicht verletzen, pauschal und uneingeschränkt als „sehr gute Initiative“ bezeichnet“, sagte der Vorsitzende der konservativen „Werteunion“ in CDU und CSU, Alexander Mitsch (CDU). „Sie degradiert dadurch die Schulpflicht und fällt ihrer Bildungsministerin und verantwortungsbewussten Schulleitern und Lehrern in den Rücken.“

Das Engagement der Schüler hat eine generelle Debatte um die Schulpflicht ausgelöst. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hatte die Demonstrationen zwar ebenfalls begrüßt, aber auf die Schulpflicht gepocht.