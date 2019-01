Schutz vor Verträgen am Telefon

Berlin Verbraucherministerin Katarina Barley (SPD) will wirksamer gegen Abzocke am Telefon vorgehen. „Wir werden Verbraucherinnen und Verbraucher besser vor telefonisch untergeschobenen Verträgen und Kostenfallen schützen“, sagte sie der „Welt am Sonntag“. Am Telefon abgeschlossene Strom- und Gasverträge sollten erst dann wirksam werden, wenn sie noch einmal schriftlich bestätigt würden. „Das kann auch einfach per Mail erfolgen“, sagte Barley. Die Ministerin hat dem Bericht zufolge zunächst den Energiemarkt im Blick. Gerade bei Stromanbietern habe es in der Vergangenheit viele Beschwerden über falsche Verträge gegeben. Einen Gesetzentwurf wolle das Ministerium bis Sommer vorlegen. Für Gewinnspiele gibt es die Bestätigungslösung bereits. Die Bundesnetzagentur verzeichnete dem Bericht zufolge für 2018 alleine bis Ende November 58 000 Beschwerden wegen unerlaubter Telefonwerbung – ein neuer Höchststand.

Jede dritte Beschwerde bezog sich demnach auf unerlaubte Werbung für Produkte von Energieversorgern.