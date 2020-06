Seehofer: Anzeige noch offen

Berlin Über die von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) angekündigte Anzeige gegen eine Mitarbeiterin der Tageszeitung „taz“ gab es bis zum Dienstagnachmittag noch keine Entscheidung. Das sagte ein Sprecher des Ministeriums der Nachrichtenagentur dpa auf Anfrage. Seehofer selbst sagte alle öffentlichen Termine ab. Politiker zeigten sich irritiert.

Neben der bereits am Montagabend ohne Angabe von Gründen abgesagten Vorstellung des Verfassungsschutzberichts 2019 verzichtete Seehofer am Dienstag auch auf einen Termin in Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern. Ein Sprecher führte Termingründe an.

Seehofer hatte am Sonntag in der „Bild“-Zeitung für den Montag die Anzeige gegen die Verfasserin einer polizeikritischen Kolumne in der Tageszeitung „taz“ angekündigt. Dabei stellte er auch Verbindungen zwischen den Taten einer randalierenden Menge am Wochenende in Stuttgart und der Kolumne her.

