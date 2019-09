Seehofer verteidigt Kompromiss

Berlin Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat Kritik an seinem Angebot zur Aufnahme geretteter Bootsflüchtlinge zurückgewiesen und Vorschläge für eine Reform des europäischen Asylsystems angekündigt. Innerhalb der Union hatte es heftigen Gegenwind gegeben für die Offerte, dass Deutschland ein Viertel der Migranten aufnehmen will, die im Mittelmeer aus Seenot gerettet werden und vor Italien und Malta ankommen. „Es ist unglaublich, dass man sich als Bundesinnenminister für die Rettung von Menschen vor dem Ertrinken rechtfertigen muss“, beklagte Seehofer am Donnerstag in Berlin.

Seehofer wies darauf hin, dass Deutschland seit Juli 2018 lediglich die Aufnahme von 565 aus Seenot geretteten Migranten zugesagt habe. 225 von ihnen hätten Deutschland erreicht. Diese Zahl sei im Vergleich zur gesamten Asyl-Migration gering.