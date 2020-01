Berlin /Seeon Neues Jahr, neue Minister? CSU-Chef Markus Söder fordert eine Kabinettsumbildung noch vor der Sommerpause, kritisiert die Arbeit der Großen Koalition und macht Druck auf Bundeskanzlerin Angela Merkel. Konkrete Namen für den Wechsel nennt Bayerns Ministerpräsident jedoch nicht. Es reiche nicht, nur die Zeit bis 2021 abzusitzen, warnte Söder.

Ob die Große Koalition nicht zu Großem fähig sei, bleibe abzuwarten. Es brauche „neuen Schwung“, „Aufbruchstimmung“ und „politische Perspektiven für mehrere Jahre“, fordert Söder einen Aufbruch und empfiehlt König Fußball als Vorbild. „In der zweiten Halbzeit verstärkt man sich mit neuen und frischen Kräften“, rät der CSU-Chef jetzt in einem Interview. „Wir sollten daher bis Mitte des Jahres das Regierungsteam verjüngen und erneuern“, empfiehlt er.

Pünktlich zum Auftakt der Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag in Kloster Seeon meldet sich Söder mit einem Paukenschlag. Die öffentliche Aufmerksamkeit ist ihm damit sicher, und der Unmut der Kanzlerin wohl auch. Angela Merkel hatte zuletzt eine umfassende Kabinettsumbildung stets abgelehnt. Jetzt drängt plötzlich der Koalitionspartner darauf. Zwar nennt der CSU-Chef keine Namen. Doch wird klar, wo genau er personelle Defizite sieht. Für die Union müssten die Themen Wirtschaft und Innovation an erster Stelle stehen, sieht Söder vor allem dort Handlungsbedarf. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und Bildungsministerin Anja Karliczek (beide CDU) stehen bereits länger in der Kritik, sind auch in den eigenen Reihen nicht unumstritten und gelten als Wackelkandidaten, sollte es zu einer Kabinettsumbildung kommen. Zuletzt war in den Reihen der Union der Ruf laut geworden, den CDU-Finanzexperten Friedrich Merz ins Kabinett zu holen, etwa als Wirtschaftsminister und Altmaier-Nachfolger. Kanzlerin Merkel hatte in der Vergangenheit eine Kabinettsumbildung und einen Posten für Merz in ihrer Regierung abgelehnt.

Über die Besetzung ihrer Ministerposten entscheiden die Koalitionspartner jeweils selbst. Die CSU könnte demnach ihre Minister selbst austauschen. Laut Meinungsumfragen ist die Unzufriedenheit der Bayern mit den CSU-Ministern groß. Vor allem Verkehrsminister Andreas Scheuer und Innenminister Horst Seehofer erhalten schlechte Noten, genießen kaum noch Vertrauen bei den Wählern.