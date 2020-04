Sind Kurzarbeitergeld und Hartz IV vergleichbar?

Berlin Wegen der Corona-Pandemie müssen viele Firmen Mitarbeiter derzeit in Kurzarbeit schicken. Betroffene bekommen dann weniger als ihren bisherigen Nettolohn. Das entfacht in Sozialen Netzwerken eine Neiddebatte.

• BEHAUPTUNG: 1,8 Millionen Zuwanderer erhielten Anfang April 100 Prozent Sozialleistungen – „wie jeden Monat“. Zudem heißt es: „Deutsche Angestellte“ bekämen dagegen nur noch 60 Prozent von ihrem Lohn.

• BEWERTUNG: Die Behauptungen sind teilweise falsch. Und die beiden Leistungen lassen sich nicht miteinander vergleichen.

• FAKTEN: Die genannte Zahl der „Zuwanderer“ bezieht sich auf die Schutzsuchenden in Deutschland. Ende 2018 stieg deren Anzahl auf fast 1,8 Millionen. Zwei von drei Flüchtlingen aus den acht Hauptherkunftsländern bezogen laut Arbeitsagentur zu diesem Zeitpunkt Hartz IV. Die genannten Sozialleistungen sind in Deutschland beispielsweise Kindergeld, Sozialhilfe oder Hartz IV. Diese werden in der gegenwärtigen Krise für Asylbewerber ebenso weiterbezahlt wie für alle anderen Bezieher in Deutschland auch.

In den Sozialen Netzwerken wird weiter behauptet, „deutsche Angestellte“ erhielten pauschal nur noch 60 Prozent von ihrem Lohn. Das entspricht nicht der Wahrheit. Gemeint ist in diesem Zusammenhang wohl der Bezug von Kurzarbeitergeld. Nach Paragraf 105 SGB III bekommen Arbeitnehmer 60 Prozent des während der Kurzarbeit ausgefallenen Nettolohns. Wer mindestens ein Kind hat, erhält 67 Prozent. Und wer auf einer Vollzeitstelle in 50-prozentige Kurzarbeit geht, hat 80 beziehungsweise 83,5 Prozent seines alten Nettolohns zur Verfügung.

Nicht alle Firmen müssen wegen der Virus-Krise auf das Kurzarbeitergeld umstellen. Dennoch ist laut Umfrage des Ifo-Instituts mit einem drastischen Anstieg zu rechnen.