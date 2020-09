So Fällt Scholz’ Kassensturz Aus: Corona-Steuerdelle auch noch im nächsten Jahr

Berlin Die Lage ist düster – aber nicht hoffnungslos. So lassen sich die Ergebnisse der amtlichen Steuerschätzer nach ihren außerplanmäßigen Berechnungen zusammenfassen, die Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) am Donnerstag vorgestellt hat.

Zwar müssen Bund, Länder und Kommunen im kommenden Jahr mit noch einmal rund 20 Milliarden Euro weniger auskommen, als ihnen die Experten im Mai dieses Jahres vorausgesagt hatte. Doch in den Jahren danach wird die negative Abweichung immer kleiner und ist bis 2024 praktisch nicht mehr existent.

Scholz sieht die Zahlen eher mit einer Spur Erleichterung. „Die Projektionen zeigen, wir haben manches richtig gemacht. Der Wumms wirkt“, sagt er mit Blick auf die Milliarden Euro an Hilfen und das Konjunkturprogramm der Regierung.

• Steuerschätzung

Im Mai hatten die Steuerschätzer Scholz und seinen Kollegen in den Ländern und in den Kommunen auf dem Höhepunkt der Corona-Krise ein Horrorgemälde gezeichnet. Fast 100 Milliarden Euro weniger Einnahmen im Jahr 2020 als bis dato geschätzt und damit gut zehn Prozent unter den Wert des Vorjahres gerutscht, hieß es damals. Bis 2024 würden dem Fiskus insgesamt rund 316 Milliarden Euro gegenüber den bisherigen Annahmen fehlen.

Die neuen Zahlen fallen nun sogar noch etwas schlechter aus. In den Jahren bis 2024 fehlen zusätzlich knapp 30 Milliarden Euro. Dabei bringt das nächste Jahr wegen der Kosten der Konjunkturprogramme mit zwei Dritteln dieser Summe den kräftigsten Einbruch. Im laufenden Jahr 2020 allerdings bleibt es praktisch bei den Schätzwerten vom Mai – die aber auch besonders deprimierend waren.

• Haushaltsplanung

Die neuen Zahlen der Steuerschätzer bilden die wesentliche Basis für den neuen Bundeshaushalt 2021, dessen Entwurf Scholz schon in wenigen Tagen vorstellen will. Vor einer leichten Aufgabe steht er nicht, gesteht der Minister ein. Auf alle Fälle wird er noch einmal kräftig neue Schulden aufnehmen, wie er signalisiert. In Kreisen der Großen Koalition ist zuletzt schon von einer Größenordnung von 80 Milliarden Euro nach dem Rekord von knapp 218 Milliarden Euro in diesem Jahr die Rede gewesen. Scholz selbst nennt keine Zahlen. Allerdings lässt er keinen Zweifel daran, dass er die Grenzen der Schuldenbremse im Grundgesetz erneut nicht wird einhalten können. Er werde daher noch einmal eine Ausnahme davon für Notfälle geltend machen. Für 2022 würde er gern in den Rahmen der Schuldenregeln zurückkehren. Das allerdings muss nach der Wahl eine neue Regierung entscheiden.

• Hoffnungszeichen

Trotz der noch jahrelang schwächeren Entwicklung der Steuereinnahmen sieht Scholz das Land grundsätzlich wieder auf gutem Wege. Er sei überzeugt, „dass wir das Schlimmste wohl hinter uns gelassen haben“. Dabei stützt er sich auf Hoffnungszeichen – etwa beim Export, in der Produktionstätigkeit und am Arbeitsmarkt. Die Regierung hatte dem vor wenigen Tagen Rechnung getragen und ihre Erwartungen für die Schrumpfung der Wirtschaftsleistung in diesem Jahr von zuvor 6,3 Prozent um einen halben Punkt auf 5,8 Prozent abgemildert.