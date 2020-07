So halten es andere mit der Quote

Berlin Die CDU-Spitze will vom Jahr 2025 an eine verbindliche Frauenquote von 50 Prozent einführen. Wie halten es die anderen Parteien?

In der CSU gilt im Landes- und in den Bezirksvorständen seit fast zehn Jahren eine Frauenquote von 40 Prozent. Und in den engeren Vorständen – Vorsitzende, Vizes, Schriftführer, Schatzmeister – gilt inzwischen sogar eine verpflichtende 50-Prozent-Quote.

Die SPD hat bereits 1988 eine Geschlechterquote von 40 Prozent eingeführt. Derzeit seien 33 Prozent der Mitglieder weiblich.

• Grüne/Bündnis 90

Die Grünen achten besonders streng auf Parität. So setzen sie zum Beispiel auf Doppelspitzen bis hoch zu den Fraktionsvorsitzenden im Bundestag und den Parteichefs – mindestens eine Frau muss dabei sein. Auf den Listen etwa für Wahlen gehen die ungeraden Plätze an Frauen. Auch bei Parteitagen gehört die Hälfte der gelosten Redebeiträge den Frauen.

• Linkspartei

Die Linke hält eine Frauenquote von 50 Prozent für ein „wichtiges Instrument zur Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit“. Der Frauenanteil unter den Mitgliedern betrage 36,39 Prozent.

Die FDP lehnt eine Quote zur Förderung von Frauen ab – obwohl nur gut ein Fünftel aller Mitglieder weiblich ist.

Die AfD lehnt eine Quote für Frauen grundsätzlich als „willkürlich festgesetzt“ ab.