So Soll Der Bundestag Verkleinert Werden: Kritik am „Reförmchen“ zum Wahlrecht

Berlin Die Beschlüsse des Koalitionsausschusses stoßen auf Kritik. Vor allem der Kompromiss von Union und SPD zu einer Reform des Wahlrechts – mit Übergangslösung für die Bundestagswahl 2021 – kam am Mittwoch außerhalb der Koalition nicht gut an.

Die Übergangslösung für 2021 sei ein „Armutszeugnis“, sagte Grünen-Fraktionsgeschäftsführerin Britta Haßelmann. Ihr FDP-Kollege Marco Buschmann betonte: „Die Beschlüsse der Groko beseitigen die Gefahr eines XXL-Bundestags nicht.“ Der Chef der Linksfraktion, Dietmar Bartsch, sagte der „Welt“: „Insgesamt hat diese Reform nicht den Namen verdient. Es ist nicht mal ein Reförmchen.“

• WAHLRECHT

Ein weiteres Anwachsen des Bundestags bei der Wahl 2021 soll abgedämpft werden. Die richtige Reform soll dann erst 2025 greifen. Dazu soll noch in dieser Wahlperiode eine Reformkommission eingesetzt werden. Die Zahl der Wahlkreise soll 2021 bei 299 belassen und dann 2025 auf 280 verringert werden. Mit 709 Abgeordneten hat der Bundestag schon jetzt ein Rekordausmaß erreicht. Die Normgröße sind 598 Abgeordnete.

• KURZARBEIT

Unternehmen in Deutschland können Jobs in der Corona-Krise weiter durch erleichterte Kurzarbeit absichern. Diese soll von regulär zwölf auf bis zu 24 Monate erweitert werden. Die verlängerte Bezugsdauer soll für Betriebe gelten, die bis zum 31. Dezember 2020 Kurzarbeit eingeführt haben. Längstens soll das Kurzarbeitergeld bis zum 31. Dezember 2021 verlängert werden.

• KINDERBETREUUNG

Gesetzlich Versicherten stehen in diesem Jahr wegen der Corona-Krise mehr Krankentage zur Betreuung ihrer unter zwölfjährigen Kinder zur Verfügung. Für Elternpaare soll das Kinderkrankengeld für jeweils fünf weitere Tage und für Alleinerziehende für zehn weitere Tage gewährt werden.

• Gratis-MITTAGESSEN

Bei Schul- und Kitaschließungen wegen Corona sollen Kinder ärmerer Eltern weiter kostenloses Mittagessen erhalten können – und zwar bis 31. Dezember 2020.

• PFLEGE

Wer coronabedingt Angehörige pflegt oder Pflege neu organisieren muss, soll dieses Jahr bis zu 20 Arbeitstage frei machen können. Auch das Pflegeunterstützungsgeld kann bis zu 20 Arbeitstage in Anspruch genommen werden.

• ÜBERBRÜCKUNGSHILFEN

Staatliche Hilfen für Unternehmen sollen nun bis Ende des Jahres statt bis Ende August laufen. Erstattet werden nach derzeitigem Stand für die Monate Juni bis August fixe Betriebskosten von insgesamt bis zu 150 000 Euro.

• INSOLVENZRECHT

Lockerungen im Insolvenzrecht sollen verlängert werden, um eine Pleitewelle zu verhindern. Demnach wird die Regelung über die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht für den Antragsgrund der Überschuldung bis Ende des Jahres weiterhin ausgesetzt. Die Antragspflicht war im März ausgesetzt worden.

• BILDUNGSOFFENSIVE

EU-Corona-Hilfsgelder sollen eine digitale Bildungsoffensive finanzieren, die zum einen aus 500 Millionen Euro für die Ausstattung von Lehrern mit digitalen Endgeräten besteht. Zum anderen soll eine bundesweite Bildungsplattform aufgebaut werden, die etwa einen geschützten und qualitätsgesicherten Raum für hochwertige digitale Lehrinhalte ermöglichen soll.

• GRUNDSICHERUNG

Künstler, Kleinselbstständige und Kleinunternehmer sollen erleichterten Zugang zur Grundsicherung erhalten. Dazu will die Koalition das sogenannte Schonvermögen großzügiger regeln. Auch der wegen der Corona-Krise erleichterte Zugang zur Grundsicherung insgesamt soll verlängert werden bis 31. Dezember 2021.

• SOZIALE DIENSTLEISTER

Soziale Dienstleister wie Werkstätten für Menschen mit Behinderungen sollen weiter vor existenzbedrohenden Problemen in der Corona-Krise geschützt werden. Dazu wurde eine Verlängerung von Regeln zum Erhalt der Einrichtungen vereinbart.

• UMRÜSTUNG VON KLIMAANLAGEN

Die Große Koalition will die Umrüstung von Klimaanlagen fördern – und damit dazu beitragen, die Ausbreitung des Coronavirus in Räumen zu verringern. Ein auf die Jahre 2020 und 2021 befristetes Förderprogramm in Höhe von 500 Millionen Euro soll zur „Corona-gerechten Umrüstung“ von Klimaanlagen in öffentlichen Gebäuden und Versammlungsstätten finanziert werden.