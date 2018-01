Berlin Quo vadis Groko, wird es was mit Schwarz/Rot? Kaum haben die Sondierer von Union und SPD den 24-Stunden-Verhandlungsmarathon verdaut, kaum ist die Tinte unter dem Sondierungskatalog getrocknet, werden aus der SPD Rufe nach Nachbesserungen laut, kocht der Streit mit der CSU über die Obergrenze für Flüchtlinge hoch, hagelt es gegenseitige Vorwürfe. An diesem Montag startet SPD-Chef Martin Schulz in NRW seine Groko-Werbetournee an der Basis. Klar ist: Will er am kommenden Sonntag grünes Licht des Sonderparteitags in Bonn für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer schwarz-roten Regierung erhalten, muss Schulz noch jede Menge Überzeugungsarbeit leisten.

Den ersten Dämpfer verpassten ihm am Samstag die Genossen in Sachsen-Anhalt. Der Landesparteitag in Wernigerode entschied mit einer Stimme Mehrheit, Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU die Rote Karte zu zeigen, stellte sich hinter die „No Groko“-Kampagne der Jusos. Alles Werben von Bundesaußenminister Sigmar Gabriel für das „sehr gute“ Sondierungsergebnis war vergebens. Zwar schickt die Sachsen-Anhalt-SPD nur sieben der 600 Delegierten zum Sonderparteitag in einer Woche in Bonn. Gleichwohl ist das ‚Nein‘ aus dem Harz-Städtchen bitter für Schulz. Statt Rückenwind für seine Überzeugungsarbeit bekommt er einen überraschenden Schlag in die Magengrube.

Der Frust in der SPD über das Sondierungsergebnis bleibt nicht auf die Jusos beschränkt. Auch viele Top-Funktionäre sind unzufrieden und stellen Bedingungen: Er sei zwar für Koalitionsverhandlungen, sagt Parteivize Ralf Stegner am Sonntag. „Eine Koalition aber bilden sollte die SPD nur, wenn auch die sachgrundlose Befristung fällt“, forderte er eine Festlegung beim Parteitag am 21. Januar. Groko-Skeptikerin Malu Dreyer, Schulz-Vize und Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, erklärt, man werde in Koalitionsverhandlungen „über die Bürgerversicherung noch einmal sprechen müssen“. SPD-Vize Natascha Kohnen sagt am Sonntag im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion: „Für uns bleibt eine stärkere Beteiligung für absolute Spitzenverdiener, wodurch das Steuersystem gerechter würde, auf dem Tisch.“

Der Groko-Zoff geht weiter. Haben die Sondierungen nicht mehr als ein Eckpunktepapier hervorgebracht, dass erneut auf den Prüfstand kommt? Bei CDU und CSU schäumen sie, will man von Nachbesserungen nichts wissen. „Die Union ist strikt dagegen, einzelne inhaltliche Punkte noch einmal aufzumachen“, erteilt CDU-Vize Thomas Strobl den Forderungen der SPD nach Nachverhandlungen eine klare Absage.