Berlin Seit dem Video des Bloggers Rezo wissen es alle: Das Videoportal Youtube ist mehr als ein bloßer Unterhaltungskanal. Es geht nicht nur um Skaten und Musik, sondern auch um Politik. Und sogar um Lernen. 47 Prozent der 12 bis 19-jährigen Youtube-Nutzer geben an, die Clips des Videoportals seien wichtig oder sehr wichtig für das Lernen. Das ergibt eine Studie des Rats für Kulturelle Bildung, einem von verschiedenen Förderinstitutionen wie der Bosch-Stiftung und der Mercator-Stiftung finanzierten Beratungsgremium. „Man darf dieses Medium nicht ignorieren, sondern es ist ein weiteres Lern- und Bildungsmedium“, sagt Professor Eckart Liebau, Vorsitzender des Rats für Kulturelle Bildung. Fakten und Hintergründe zur Studie:

Verhalten der Jugendlichen im Netz: Für die Studie wurden im Februar März dieses Jahres 818 Jugendliche im Alter zwischen 12 und 19 Jahren zu ihrem Internetverhalten befragt. Youtube ist demnach ein Leitmedium. Nach dem Kurzmitteilungsdienst Whats­App (92 Prozent) folgt das Videoportal mit 86 Prozent auf Platz 2 der am häufigsten genutzten Internetdienste. Es folgen Instagram und Facebook (61 Prozent). Ein Fünftel der Befragten gibt an, Youtube mehrmals täglich zu benutzen. Zwei von fünf Jugendlichen geben an, mindestens einmal pro Woche auf Youtube vorbeizuschauen. Fazit: Youtube ist nicht erst seit Rezo in.

Die Jugend schätzt bildvermittelte Information, vor allem die Jungen. So geben 42 Prozent der Jungs an, das Webportal mindestens täglich zu nutzen. Bei den Mädchen sind es 34 Prozent.

Der offene Kanal: Youtube ist eine Tochter des US-Konzerns Google. Auf der Plattform können Spielfilme oder Videos zu Musik, Slapstick oder Lern-Tutorials eingestellt werden. Das kostenlose Portal finanziert sich über Werbung.

Netz und Bildung: Von den befragten Jugendlichen sagen 47 Prozent, Youtube sei eine wichtige Lernquelle. Das Netz ersetzt den Nachhilfeunterricht und teils auch die Schule. Von „Inverted classroom“ – dem umgekehrten Klassenzimmer – sprechen Experten mit Blick auf die Verschiebung der Bildungswege. Jugendliche schätzen vor allem die ständige Verfügbarkeit der Clips.

Witz und Info: Die Jugend schätzt an Youtube vor allem die Unterhaltung und die bequeme Art des Informiertwerdens. So geben 63 Prozent der Befragten an, Youtube sei unterhaltsam 59 Prozent finden die Clips witzig. 25 Prozent erklären, dass die Videos gut erklärten.

Der Rat der Experten: Auch die Bildung wird sich im digitalen Zeitalter wandeln. Youtube wird als Ergänzung zum klassischen Unterricht gesehen.