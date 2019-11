Berlin „Einen dicken Knoten“ habe man jetzt durchgeschlagen in der Koalition und „eine gut vertretbare Lösung gefunden“, zeigt sich Annegret Kramp-Karrenbauer erleichtert. Es sei „ein klares Signal“ zur Bekämpfung der Altersarmut aber auch für mehr wirtschaftliche Dynamik, feiert die CDU-Chefin am Sonntagabend nach dem Koalitionsgipfel den Durchbruch im Streit um die Grundrente nach einem „harten Ringen“. Und SPD-Interims-Chefin Malu Dreyer gerät regelrecht ins Schwärmen. „Deutschland wird eine Grundrente bekommen, und das ist ein sozialpolitischer Meilenstein“, sagt sie und verbucht die Einigung als Erfolg ihrer Partei. Ohne die SPD wäre dies nicht zustande gekommen. Die Grundrente sei „ein Herzensanliegen der Sozialdemokraten und die Einigung der Großen Koalition daher auch ein gutes Signal an die Parteibasis.

Ist das der Kitt für die Groko? Sorgt die Grundrente dafür, dass das schwarz-rote Bündnis hält? Jetzt gebe es jedenfalls keinen Grund mehr, über ein vorzeitiges Aus nachzudenken, feiert auch Markus Söder im Kanzleramt die Ergebnisse des Koalitionsausschusses. Der Kompromiss habe die Halbzeitbilanz der Regierung abgerundet. „Die Kuh ist vom Eis“, sagt er. Es sei „ein ganz guter Tag für die Groko“ gewesen, zeigt auch er sich erleichtert und optimistisch.

Knapp sechs Stunden lang hatten CDU, CSU und SPD im Kanzleramt beraten. Dann stand der Kompromiss. Statt der von der Union geforderten Bedürftigkeitsprüfung soll es jetzt lediglich eine Einkommensprüfung geben, und Vermögen wie etwa selbst genutztes Wohneigentum weitgehend verschont bleiben. „Es ist eine gute Einigung“, lobt auch Finanzminister Olaf Scholz, der sich für den SPD-Vorsitz bewirbt und auf eine Verständigung gehofft hatte. Union und SPD, beide Seiten haben sich am Ende bewegt.

Anstelle einer Bedürftigkeitsprüfung bei der Grundrente, auf die die Union bestanden hatte, soll es jetzt „eine umfassende Einkommensprüfung“ geben. „Der Zugang zur Grundrente erfolgt über die Feststellung des Bedarfs“, heißt es in dem dreieinhalb Seiten langen Beschluss von Schwarz-Rot. Dabei soll ein Einkommensfreibetrag von 1250 Euro für Alleinstehende und 1950 Euro für Paare gelten. SPD-Chefin Dreyer rechnet mit 1,2 bis 1,5 Millionen Beziehern.