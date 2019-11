Berlin Der Streit um die Grundrente wird immer mehr zur Zerreißprobe für die Große Koalition. Aus den Reihen der SPD kommen bereits Drohungen mit einem vorzeitigen Aus, sollte es nicht zu einer schnellen Lösung kommen. „Wenn wir bei der Grundrente nicht zu einer Einigung kommen, dann wird es schwierig in der Koalition“, erklärte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil am Montag. Die Grundrente müsse Bestandteil der Halbzeitbilanz der Großen Koalition sein. Andernfalls werde die SPD sicher negativ auf die Halbzeitbilanz schauen. Hunderttausende Menschen in Deutschland warteten darauf, dass mit der Grundrente ihre Lebensleistung anerkannt werde, sagte Klingbeil. Der Koalitionsausschuss müsse am Sonntag „endlich einen Haken dranmachen bei der Grundrente“, forderte er.

Am Sonntagabend war der für Montag geplante Koalitionsgipfel zu dem Thema überraschend kurzfristig abgesagt und auf kommenden Sonntag vertagt worden. Der Verhandlungspoker geht weiter. Es gebe weiterhin keine Einigung und noch Verhandlungsbedarf, heißt es. Die SPD will von der Halbzeitbilanz ihren Verbleib in der Großen Koalition abhängig machen. Anfang Dezember soll auf einem Bundesparteitag darüber entschieden werden.

Spitzenpolitiker der Groko forderten Kompromissbereitschaft und riefen zu einer Einigung auf. „Wir wollen ein vernünftiges Ergebnis für eine Grundrente haben“, erklärte CSU-Chef Markus Söder. Schließlich sei bereits von den Fachleuten der Koalition in einer Arbeitsgruppe „sehr sehr gute Vorarbeit“ geleistet worden. Die Frage der Bedürftigkeitsprüfung sei eindeutig geklärt und auch bei der Finanzierung sei eine Einigung möglich. Kompromisssignale auch von der SPD: „Ich sehe die Chance für eine Einigung“, erklärte Bundesfinanzminister Olaf Scholz.

Einig sind sich Union und SPD offenbar, dass alle, die 35 Jahre lang Rentenbeiträge gezahlt haben, Anspruch auf eine Grundrente erhalten sollen, die zehn Prozent höher als die Grundsicherung ausfallen soll. Den von der SPD verlangten Verzicht auf eine Bedürftigkeitsprüfung lehnt die Union weiter ab. „Das wird mit uns nicht klappen“, erklärte Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus. Im Gespräch war zuletzt eine vereinfachte Einkommensprüfung, bei der selbst genutztes Wohneigentum außen vor bleiben soll.

Unionspolitiker wollten die Zustimmung zur Grundrente von einer Unternehmensteuerreform abhängig machen. Die SPD lehnt dies jedoch ab und besteht weiterhin darauf, bei der Grundrente auf eine Bedürftigkeitsprüfung zu verzichten.

Deutliche Worte kommen von Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann: „Wir müssen das endlich mal abräumen. Ich glaube, die Menschen haben keinen Bock mehr, dass wir hier lange diskutieren“, erklärte der CDU-Politiker.

Auch der Chef der Jungen Union, Tilman Kuban, warnte vor zu großen Zugeständnissen an den Koalitionspartner: „Weitere Sozialgeschenke zur Beruhigung der SPD darf die Unionsfraktion nicht mitmachen“, erklärte er.

Der Streit um die Grundrente schwebt wie ein Damoklesschwert über der Großen Koalition. Angesichts der Führungsdebatte in der CDU und der Entscheidung über den SPD-Vorsitz geben sich beide Seiten weiter wenig kompromissbereit. Die Lage der Koalition werde derzeit auch davon geprägt, dass bei CDU und SPD die Frage im Raum stehe, wie es personell weitergehe, erklärte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. „Man kann den Eindruck haben, dass manche hier eine Sachfrage mit einer Machtfrage verbinden wollen. Sozialpolitik eignet sich aber nicht sehr gut für Machtfragen“, warnte er.