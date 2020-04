Spahn hält Epidemie für beherrschbar

Berlin Die wochenlangen strengen Beschränkungen des privaten und öffentlichen Lebens in der Corona-Krise zeigen Wirkung. Das ist die Sicht des Bundesgesundheitsministeriums. Nach stark steigenden Fallzahlen Mitte März sei diese nach heutigem Stand „beherrschbar“, sagte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Freitag in Berlin.

Mehr Tote mit Corona

Allerdings steigt inzwischen die Zahl der Toten, wie der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, ergänzte. Das hatten die Wissenschaftler allerdings erwartet. Momentan liege die Reproduktionszahl bei 0,7. „Das heißt, dass inzwischen im Durchschnitt, aktuell nicht mehr jede Person, die infiziert ist, eine andere Person ansteckt.“ Die Entwicklung sei „ermutigend“.

Regierungssprecher Steffen Seibert betonte zugleich: „Wir sind nicht auf sicherem Grund.“ Es gebe keine Garantie, dass die Infektionskurve sich weiter abflache. Weitere Schritte zur Lockerung würden im 14-Tages-Rhythmus überprüft.