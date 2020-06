Spd-Bundestagsabgeordnete Aus Varel: Siemtje Möller ist neue Vorsitzende des Seeheimer Kreises

Berlin Die SPD-Bundestagsabgeordnete Siemtje Möller ist einstimmig zur neuen Vorsitzenden des konservativen Seeheimer Kreises gewählt worden. Die 36-Jährige aus Varel tritt die Nachfolge von Johannes Kahrs an, der im Streit um den Posten des Wehrbeauftragten alle seine Ämter niedergelegt und sich aus der Politik zurückgezogen hatte.

Der Seeheimer Kreis ist ein Zusammenschluss von SPD-Abgordneten und gilt als konservativer Flügel der SPD-Bundestagsfraktion. Möller ist seit 2017 direkt gewählte Abgeordente im Wahlkreis Friesland, Wilhelmshaven, Wittmund und Mitglied des Verteidigungsausschusses und des Petitionsausschusses des Deutschen Bundestages. Möller gehört dem Landesvorstand der niedersächsischen SPD an. Sie ist Mutter zweier Kinder. Als Studentin sei sie in Göttingen in die SPD eingetreten, um etwas zu bewegen.

Als „pragmatische Norddeutsche“ sei sie nach ihrem Einzug in den Bundestag schnell zum Seeheimer Kreis gekommen, fühle sich dort „menschlich und politisch sehr gut aufgehoben“, so Möller. Sie freue sich sehr über das große Vertrauen, das ihr die Abgeordneten des Seeheimer Kreises entgegen gebracht hätten. „Mein Vorgänger Johannes Kahrs hinterlässt große Fußstapfen, in die ich nun trete“, sagte sie. Kahrs übergab ihr am Dienstag symbolisch nach der Wahl einen Staffelstab.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen