SPD-Chef: Böhmermann will’s werden

Berlin TV-Satiriker Jan Böhmermann will nach eigenen Angaben weiter SPD-Chef werden. „Ich möchte auf dem Parteitag Anfang Dezember von 50 Delegierten zum Kandidaten für den SPD-Vorsitz aufgestellt und gewählt werden“, schrieb Böhmermann in einem Brief an die SPD-Mitglieder, den er auf Twitter veröffentlichte. Bereits mehrfach hatte Böhmermann angekündigt, nach dem Vorsitz greifen zu wollen. Seine Versuche schlugen bislang fehl. Eine letzte Möglichkeit besteht laut Geschäftsordnung noch als Initiativbewerbung direkt auf dem Parteitag.