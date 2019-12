Berlin Erst wenige Tage im Amt steht die neue SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken bereits mächtig unter Druck. Das ARD-Magazin „Kontraste“ berichtet über angebliche Rechtsverstöße und Bespitzelung von Mitarbeitern in ihrer Zeit als Vize-Vorsitzende des Landeselternbeirates Baden-Württemberg. Von „Mobbing“, „Spitzeleien“ und „Rechtsbruch“ ist die Rede.

Hat Esken ab 2012, als sie in das Gremium gewählt worden war, Mitarbeiter ausspioniert und rechtswidrig gekündigt, wie von denen jetzt behauptet wird? Oder ist die neue SPD-Chefin Opfer einer Kampagne? Auffällig ist, dass die Vorwürfe erst nach ihrer Wahl laut werden.

Frühere Kollegen und Angestellte des Landeselternbeirates berichten nun dem TV-Magazin davon, dass damals Computer der Geschäftsstelle und E-Mail-Verkehr überprüft worden seien. Einer langjährigen Büroleiterin sei vom Vorstand wegen Illoyalität gekündigt worden. Esken habe sie unter Druck gesetzt. Die Mitarbeiterin bestritt die Vorwürfe, klagte gegen die Kündigung und hatte Erfolg. Der Beirat zog die Kündigung zurück, heißt es im ARD-Bericht.

Esken weist die Vorwürfe am Freitag in einer Erklärung zurück. „Wir haben den Landeselternbeirat Baden-Württemberg als Vorstandsteam ab 2012 demokratisiert und zusammengeführt“, schreibt sie. Dass das nicht allen gefallen habe, „versteht sich eigentlich von selbst“.

Wenn es im Kandidatenrennen für den SPD-Vorsitz um ihre Führungskompetenz ging, hatte Esken auf ihre Arbeit vor acht Jahren beim Landeselternbeirat verwiesen. Die Situation dort sei damals durchaus mit der heutigen Zerstrittenheit der SPD vergleichbar gewesen, sagte sie.

Der frühere Beirats-Vorsitzende Christian Buksch berichtet hingegen, dass es nie mehr Rücktritte aus dem Gremium gegeben habe als in der Zeit von Eskens Vorstandstätigkeit. Er widerspricht zudem ihren Darstellungen zu der Kündigungsaffäre.

„Das passt nicht zur SPD“, kritisiert der frühere Porsche-Betriebsratschef Uwe Hück seine Parteichefin. Esken eckt auch in den eigenen Reihen an: Für Kopfschütteln sorgten etwa ihre Äußerungen zum Finanzminister: „Es geht darum, dass Olaf Scholz künftig noch mehr davon umsetzt, was die Partei will“, sagte sie.