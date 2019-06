SPD-Fraktion berät über Nachfolge

Berlin Nach dem Rückzug von Andrea Nahles von der SPD-Spitze und vom Vorsitz der Bundestagsfraktion sucht die Partei nach Wegen aus der Krise. An diesem Dienstag beraten die Abgeordneten im Bundestag über Nahles’ Abgang. Der SPD-Vorstand hatte am Montag entschieden, dass die Vize-Vorsitzenden Malu Dreyer, Manuela Schwesig und Thorsten Schäfer-Gümbel die Partei kommissarisch führen. In drei Wochen will die SPD bei einer Vorstandssitzung klären, wann und wie der Parteivorsitz neu besetzt werden soll.