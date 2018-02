Berlin Am Mittwoch kommt auch Altkanzler Gerhard Schröder aus der Deckung, wirbt eindringlich für ein Ja bei der SPD-Mitgliederabstimmung. Er hoffe, dass sich „die kollektive Vernunft engagierter Mitglieder durchsetzt“, appelliert der frühere SPD-Chef an die Genossen, die Partei in die nächste Große Koalition zu schicken und so Neuwahlen und den Totalabsturz abzuwenden. Der Koalitionsvertrag könne sich „wahrlich sehen lassen“, lobt Schröder die Verhandlungserfolge von Ex-Parteichef Martin Schulz und seiner designierten Nachfolgerin Andrea Nahles. Ein Sieg des „No Groko“-Lagers wäre gefährlich für das Land, warnt er.

Ein staatstragender Aufruf des Agenda-Kanzlers – ob das die Zweifler umstimmen kann? Schließlich machen gerade die Parteilinken Schröder und seinen Kurs der Mitte für den Niedergang der Partei und einen Verlust des sozialdemokratischen Profils verantwortlich.

Noch acht Tage haben die SPD-Mitglieder Zeit, für oder gegen die Groko abzustimmen. Auch Nahles trommelt am Mittwoch weiter für Schwarz/Rot, versucht abermals, einen Schlussstrich unter die zermürbenden Personaldiskussionen zu ziehen. Die SPD brauche „mehr Teamarbeit und mehr kommunikative Disziplin“, fordert sie ein Ende der Querschüsse und Egotrips von Bundesaußenminister Sigmar Gabriel, verspricht zugleich eine „neue Teamlogik“ und weniger Basta-Politik: „Ich bin nicht der breitbeinige Typ, der alles besser weiß.“

Zurzeit liegt die SPD in Umfragen bei 15,5 Prozent, ist hinter die AfD gefallen. Für Niedersachsens Ministerpräsident und SPD-Landeschef Stephan Weil haben auch falsche Themensetzungen dazu geführt. Nach Bürgerversicherung, Freihandelsabkommen oder Vorratsdatenspeicherung habe ihn bei Bürgerversammlungen „kein einziger Mensch“ gefragt, kritisiert das Parteischwergewicht das Wahlprogramm. Streitthemen wie der Aufnahme von Flüchtlingen oder der Energiepolitik sei die SPD hingegen ausgewichen.

Schröders Groko-Aufruf, Nahles’ Teamgeist-Appell und Weils Fehleranalyse: All das soll der Basis die Sorgen davor nehmen, die SPD werde in einer neuen Regierung mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) weiter an Profil verlieren.

Nicht bei allen kommt das an. Simone Lange, Oberbürgermeisterin von Flensburg und Nahles-Herausforderin bei der Wahl einer neuen Parteispitze, schlägt sich am Mittwoch auf die Seite des „No Groko“-Lagers. Der Geist des Koalitionsvertrages sei „weder gut für das Land noch für die SPD“, tritt sie den alten und neuen Parteispitzen entschieden entgegen. Viel zu unverbindlich, viel zu häufig die Wörter „wollen“ und „beabsichtigen“ statt „werden“, lautet ihre Bilanz.

Überschattet wird Abstimmung unterdessen von einer Medienposse, in der am Mittwoch die „Bild“-Zeitung wegen einer Titelgeschichte über eine „Schmutzkampagne bei der SPD“ unter Druck geriet. Das Magazin „Titanic“ erklärte, „Bild“ sei auf eine Satire-Aktion hereingefallen.

Dabei ging es um einen der Zeitung zugespielten angeblichen Mailverkehr des Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnert mit einem Russen, der dem Juso-Chef anbot, über falsche Accounts im Internet den SPD-Mitgliederentscheid zu beeinflussen. Beide tauschten sich über die Möglichkeiten aus, über Facebook und andere soziale Medien Stimmung gegen die Groko zu machen – das Ganze war laut „Titanic“ aber frei erfunden. Kühnert ist Wortführer der Gegner einer erneuten Großen Koalition.

„Bild“-Chefredakteur Julian Reichelt teilte mit: „Natürlich darf Satire so etwas, aber sie versucht sich hier zu profilieren, indem sie journalistische Arbeit bewusst zu diskreditieren versucht.“ Man habe sich erst zur Berichterstattung entschieden, „als die SPD Anzeige geprüft hat“. Man habe zudem nie von einer Kampagne von Kühnert geschrieben, sondern von „einer Kampagne gegen ihn“.