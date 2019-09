Berlin Der neue SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die Bundesregierung Condor mit einem Überbrückungskredit helfen kann. „Vonseiten der SPD-Fraktion werden wir dem keine Steine in den Weg stellen“, sagte Mützenich am Dienstag.

Es gehe nicht nur darum, die Situation der Beschäftigten zu verbessern, sondern auch um ein Unternehmen, mit dem viele Menschen gern in den Urlaub reisten. „Von daher glaube ich schon, dass die Bundesregierung sowohl unternehmerische Größen mit in den Bezug nimmt, aber letztlich auch einen politischen Auftrag erfüllt“, sagte Mützenich, der am Dienstag mit überwältigender Mehrheit zum SPD-Fraktionschef gewählt wurde. Er erhielt 97,7 Prozent der Stimmen – 129 Abgeordnete stimmten mit Ja, 2 mit Nein, es gab eine Enthaltung.

Mützenich sitzt seit 2002 für die SPD im Bundestag und war lange ihr außenpolitischer Sprecher. Seit Ende 2013 war er stellvertretender Fraktionsvorsitzender.