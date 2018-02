SPD-Vorsitz: Nahles soll Schulz ersetzen

Berlin Der SPD-Bundesvorsitzende Martin Schulz hat seinen sofortigen Rückzug von der Parteispitze verkündet und damit den Weg für die Wahl von Andrea Nahles zu seiner Nachfolgerin freigemacht. Das Parteipräsidium nominierte die Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion am Dienstag einstimmig. Die Wahl soll am 22. April auf einem Sonderparteitag in Wiesbaden stattfinden.

Bis zum Parteitag soll Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz das Amt kommissarisch übernehmen. Mehrere Landesverbände hatten formelle Einwände gegen die sofortige Übernahme des Spitzenamts durch Nahles vorgebracht.