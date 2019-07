SPD-Vorsitz: Gabriel kritisiert eigene Leute

Berlin Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel beklagt eine Zurückhaltung bei der Suche nach einer neuen Parteispitze. „Ich sehe das mit großer Verzweiflung und auch wachsendem Zorn, wie der Vorsitz der SPD fast schon wie ein infektiöses Kleidungsstück behandelt wird, das sich niemand ins Haus holen will“, sagte Gabriel der „Bild am Sonntag“. „Scheinbar denken viele immer nur über die Frage nach, ob ihnen der SPD-Vorsitz nutzt oder schadet. Ich erhoffe mir sehr, dass Menschen, die ihre Karriere nur der SPD verdanken, unserer Partei jetzt auch was zurückgeben“, so der 59-Jährige. Interessenten für den Vorsitz haben bis zum 1. September Zeit, ihren Hut in den Ring zu werfen. Bislang haben dies nur die beiden Duos Michael Roth und Christina Kampmann sowie Karl Lauterbach und Nina Scheer getan.