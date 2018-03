SPD stimmt für die Groko

Berlin Mehr als fünf Monate nach der Bundestagswahl hat die SPD mit überraschend großer Mehrheit den Weg zu einer neuen Großen Koalition frei gemacht. 66 Prozent der SPD-Mitglieder, die an der Umfrage teilnahmen, stimmten nach kontroverser Debatte einer Fortsetzung des Bündnisses mit der Union unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zu. Damit kann die längste Regierungsbildung in der Geschichte der Bundesrepublik mit der dritten Wiederwahl Merkels und der Vereidigung des Kabinetts voraussichtlich am 14. März abgeschlossen werden.

Das Votum wurde nicht nur in SPD und Union, sondern auch in Teilen der Opposition und bei europäischen Bündnispartnern Deutschlands mit Erleichterung aufgenommen. Die Wirtschaftsverbände drängen nun zu entschlossenem und raschem Handeln nach der monatelangen Hängepartie. Enttäuscht reagierten nur die Linkspartei, die AfD und die Jusos. Letztere hatten die Kampagne gegen die Groko angeführt. Der Mitgliederentscheid war die letzte Hürde auf dem Weg zur neuen Großen Koalition.