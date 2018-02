Berlin Das Innenministerium hat einem Bericht der „Welt“ zufolge Grünes Licht für die Nutzung des umstrittenen Staats-Trojaner „FinSpy“ gegeben. Bislang habe das Bundeskriminalamt (BKA) den Bundestrojaner jedoch noch nicht in Ermittlungsverfahren eingesetzt, so die „Welt“. Die Software zur sogenannten Quellen-Telekommunikationsüberwachung sei bereits am 10. Januar zur Nutzung freigegeben worden.

Die Bundesregierung hatte die kommerzielle Spionage-Software des Münchner Unternehmens FinFisher bereits 2013 gekauft, sie wurde allerdings wegen Verfassungsbedenken bislang nicht eingesetzt. Sie soll es Polizeibehörden ermöglichen, verschlüsselte Kommunikation auf mobilen Geräten etwa über Whatsapp, Telegram oder Signal mitzuhören, die zuvor jedoch infiziert werden müssen. Ermittlungsbehörden erhoffen sich davon, effizienter etwa gegen Terrorverdächtige oder Drogenhändler vorgehen zu können.

Die vom BKA selbst entwickelte Überwachungs-Software RCIS war vom Innenministerium bereits im Februar 2016 offiziell freigegeben worden. Die rund 5,7 Millionen teure Eigenentwicklung sei aber bislang in nur sehr wenigen Fällen zum Einsatz gekommen, hieß es. Die Software kann derzeit nur Skype-Gespräche auf infizierten Windows-Computern abhören.