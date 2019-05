Berlin Das Treffen hat noch nicht begonnen, da stellen beide Seiten bereits klar, was mit ihnen nicht zu machen ist: Die Union erteilt den Grundrenten-Plänen der SPD eine deutliche Absage. Die Sozialdemokraten lehnen dagegen Forderungen von CDU und CSU strikt ab, den Solidaritätszuschlag vollständig zu streichen und Steuern für Unternehmen zu senken. Keine weiteren sozialen Wohltaten mehr vom Wunschzettel der SPD, will die Unionsspitze eine Rote Linie ziehen. Konjunkturprogramme für die Wirtschaft und „Geschenke für Millionäre“ – nicht mit uns, heißt es bei den Genossen. Verhärtete Fronten vor dem Koalitionsausschuss im Kanzleramt.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt dämpft vorab die Erwartungen. Es werde „keine revolutionären Ergebnisse“ und keine endlose Krisensitzung bis weit nach Mitternacht geben. Vor der Europawahl sei nicht mehr mit großen Entscheidungen zu rechnen, heißt es vor Beginn des Koalitionsausschusses der Spitzen von Union und SPD im Kanzleramt. Schwarz-Rot im Standby-Modus. „Wir haben eine ganze Menge zu bereden. Aber Gordische Knoten werden heute sicher nicht durchgeschlagen“, rechnet auch SPD-Chefin Andrea Nahles nicht mit einem Durchbruch.

Zerbricht das Regierungsbündnis nach den Wahlen am 26. Mai? SPD-Chefin Andrea Nahles beeilte sich und gab bereits vorsorglich Entwarnung. „Die Groko ist durch kein Ergebnis gefährdet“, stellte sie klar und trat Spekulationen entgegen. Doch stürzen die Sozialdemokraten bei der Europawahl und bei der Bürgerschaftswahl in ihrer Hochburg Bremen weiter ab – und darauf deuten jüngste Umfragen hin – dürfte Nahles intern unter Druck geraten.

Und auch in der Union rumort es. Dementi hin oder her – hartnäckig halten sich Spekulationen, Kanzlerin Angela Merkel werde sich anders als geplant früher von ihrem Amt zurückziehen, um an CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer zu übergeben. Anfang Juni trifft sich die CDU-Spitze zu einer Klausurtagung.

Die Spitzen von Union und SPD haben sich auf Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen von Paketboten geeinigt. Dabei sollen große Paketdienste verpflichtet werden, Sozialabgaben für ihre säumigen Subunternehmer nachzuzahlen. Dafür sollen kleine und mittelständische Unternehmen an anderer Stelle entlastet werden, wie Union und SPD am Dienstagabend nach etwa vierstündigen Beratungen im Koalitionsausschuss mitteilten.