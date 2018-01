Staat fehlen über 185 000 Mitarbeiter

Berlin Dem Staat fehlen nach Einschätzung des Beamtenbundes dbb derzeit mehr als 185 000 Mitarbeiter. Das geht aus einer Aufstellung des dbb Beamtenbund und Tarifunion hervor, die der Nachrichtenagentur dpa vorliegt. Demnach fehlen in den Kommunalverwaltungen fast 138 000 Mitarbeiter, davon allein im Erziehungsdienst 130 000. Den Feuerwehren fehlen laut dbb 4000, den Jugendämtern 3000 Mitarbeiter. Eine Lücke von 32 000 Mitarbeitern hat sich laut dbb an den Schulen aufgetan, 8000 Mitarbeiter fehlen demnach den Landespolizeien und 500 der Bundespolizei. Im öffentlichen Gesundheitsdienst gibt es laut Beamtenbund eine Unterbesetzung von 2500, in der Justiz von 3000 und bei den Arbeitsagenturen und Jobcentern von 1500 Mitarbeitern. Die Zahlen stammen von den Mitgliedsgewerkschaften des dbb.