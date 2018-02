Berlin Seit 2005 sind die Nettoausgaben für Sozialhilfe bundesweit um fast zwei Drittel gestiegen. Vor 13 Jahren hatten die verschiedenen Leistungen den Staat insgesamt 18 Milliarden Euro gekostet, 2016 lagen die Kosten dann bei 29 Milliarden Euro, ein Plus von 61,11 Prozent. Das geht aus aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervor, die die Bundestagsabgeordnete Sabine Zimmermann (Die Linke) ausgewertet hat und die unserer Berliner Redaktion vorliegen.

Der größte Posten war im Jahr 2016 die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen mit 16,47 Milliarden Euro, gefolgt von der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung mit Ausgaben von 6,07 Milliarden Euro. An dritter Stelle rangiert mit 3,8 Milliarden Euro die Hilfe zur Pflege.

Den stärksten Ausgabenzuwachs von 2005 zu 2016 hatte mit 133,28 Prozent die Hilfe zum Lebensunterhalt, den zweithöchsten mit 116,66 Prozent die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Die Zahl der Empfänger der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung hat sich mehr als verdoppelt, sie stieg bundesweit von 438 831 Ende 2003 auf 1,026 Millionen Ende 2016. Die Zahl derjenigen, die Hilfe zum Lebensunterhalt bezogen, wuchs von 270 000 Ende 2005 auf 374 310 Ende 2016 an.

„Am deutlichen Anstieg der Sozialhilfeausgaben kann man klar erkennen, dass die soziale Sicherung für immer mehr Menschen nicht mehr greift“, sagte Zimmermann am Dienstag im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion. „Die Renten- oder die Pflegeversicherung sind nicht in der Lage, umfassend soziale Sicherheit zu gewährleisten, sodass die Betroffenen eine Sozialhilfeleistung in Anspruch nehmen müssen.“ Zimmermann forderte die künftige Bundesregierung auf, „dieser Entwicklung endlich entgegenzuwirken“.