Berlin Es sei „ein nicht nur einfaches, aber auch nützliches und wichtiges Gespräch“ gewesen, fasst die Kanzlerin am Ende zusammen. Angela Merkel redet nicht lange drum herum, kommt gleich zur Sache. Die Bundesregierung wünsche sich ein schnelles und rechtsstaatliches Verfahren für Deniz Yücel, drängt die Regierungschefin ihren Gast aus Ankara, den türkischen Ministerpräsidenten Binali Yildirim. Nach einem Jahr Haft sei die Erwartung groß, so Merkel.

Der Fall des inhaftierten „Welt“-Journalisten habe eine besondere Dringlichkeit. „Das habe ich auch gegenüber dem Ministerpräsidenten deutlich gemacht“, berichtet die Kanzlerin nach dem Krisentreffen mit Yildirim gestern Abend vor der Hauptstadtpresse.

Yildirim selbst hatte hohe Erwartungen geweckt, schon vor dem Treffen eine baldige Freilassung Yücels in Aussicht gestellt. Neben der Kanzlerin sagt er nun: „Ich hoffe, dass es in kürzester Zeit zu einem Verfahren kommt. Und wenn es zu einer Verhandlung kommt, kann es eine Hoffnung geben.“ Aufgabe seiner Regierung sei es, die Verfahren „zu erleichtern“.

Doch das Misstrauen bleibt groß. Recep Tayyip Erdogan, der Yücel als „deutschen Agenten“ und „Terrorunterstützer“ gegeißelt hatte, lässt Yildirim gestern Grüße an Merkel überbringen. Sobald in Berlin eine neue Regierung gebildet sei, würde man sich freuen, die Kanzlerin in Ankara zu begrüßen, sagt Erdogans Emissär. Aber Merkel sieht auch nach dem gestrigen Krisentreffen noch einen weiten Weg mit vielen Hürden bis zur Normalisierung.

Deutschland wünsche sich „rechtsstaatliche Mechanismen“, sagt sie mehrfach. Nach dem gescheiterten Putsch in der Türkei vor anderthalb Jahren müsse die Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben. Diesbezüglich gebe es in der Bundesregierung noch „eine Vielzahl von Sorgen“.

Kein Durchbruch gestern, noch kein echtes Tauwetter für die deutsch-türkische Eiszeit. Aber immerhin, der Besuch sei „ein Zeichen, dass die Gesprächsbereitschaft von türkischer Seite da ist“, will die Kanzlerin die Kontakte intensivieren. Es gebe das Signal, die Beziehungen zu verbessern, man sei bereit zu einer offenen Aussprache und dazu, „den Faden wieder aufzunehmen“.

Yildirims Besuch im Kanzleramt war mit Spannung erwartet worden. Die Opposition forderte Klartext gegenüber dem Gast aus Ankara und die sofortige Freilassung Yücels ohne Bedingungen und warnt vor etwaigen Tauschgeschäften. „Frau Merkel muss dringend den Eindruck den Herr Gabriel hinterlassen hat, korrigieren, dass Deutschland käuflich wäre“, erklärte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt. Eine Anspielung auf Spekulationen, die Bundesregierung gebe im Gegenzug für Yücels Freilassung grünes Licht für die Modernisierung türkischer Panzer, die sich Erdogan wünscht. Hier wiegelte die Kanzlerin ab: Es gebe „keinerlei Verbindung“ zwischen Entscheidungen über Rüstungsgeschäfte und Fällen inhaftierter Deutscher.