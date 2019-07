Berlin Es bleibt dabei. „Der Bundeskanzlerin geht es gut“, sagt eine Regierungssprecherin auch auf mehrfache Nachfrage am Mittwoch. Dabei zeigt Angela Merkel beim Empfang des finnischen Regierungschefs Antti Rinne erneut einen Zitteranfall vor aller Welt. Aber die Regierungssprecherin beruhigt. „Merkel hat ihre Termine wahrgenommen wie geplant“, sagt sie und mag keinerlei Beeinträchtigungen erkennen. „Die Bundesregierung wird weiter gut, konstruktiv und sehr eifrig arbeiten.“

Es ist bereits der dritte Zitteranfall Merkels in der Öffentlichkeit. Mitte Juni zitterte Merkel beim Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskeyj. Damals war Hitze als Ursache für den Schwächeanfall genannt worden. Nach ein paar Gläsern Wasser sei es der Kanzlerin wieder besser gegangen. „So wie die Reaktion aufgetreten ist, so wird sie auch wieder vergehen“, sagte Merkel damals. Doch auch bei der Amtseinführung der neuen Justizministerin Christine Lambrecht Ende Juni zitterte die Regierungschefin heftig. Dieses Mal in einem voll klimatisierten Raum. Auch am Mittwoch in Berlin beim Empfang des finnischen Premiers ist es mit rund 20 Grad eher kühl. Merkel absolviert das Gespräch mit Rinne wie gewohnt.

„Mir geht es gut“, sagt Merkel nach dem Treffen mit dem finnischen Ministerpräsidenten über ihren Gesundheitszustand. Weitere Details? Fehlanzeige! In den USA ist das anders. Dort ist das medizinische Bulletin zu den regelmäßigen Gesundheitschecks des Präsidenten stets ein kleines Politikum.

Hierzulande wird mit Blick auf die gesundheitliche Privatsphäre mehr Zurückhaltung geübt. Es gilt die feine Unterscheidung, die der Historiker Ernst Kantorowicz über mittelalterliche Herrscher vorgenommen hat: Demnach gibt es zwei Körper des Politischen, sprich den übernatürlichen des Amts und den natürlichen des Amtsträgers. Die Aussage der Regierungssprecherin, „Der Kanzlerin geht es gut“, bezieht sich auf das Amt. Und wie steht es um die Gesundheit der privaten Person Merkel? Spekulationen verbieten sich, ebenso wie Ferndiagnosen.

Die Politik schätzt die Stärke. Auch deshalb beißen sich kränkelnde Politiker durch. Helmut Kohl trotzte auf dem Bremer Parteitag 1989 nicht nur seinen parteiinternen Widersachern, sondern einer Tumor-Geschwulst. Mitunter beschleunigt die Krankheit aber auch das politische Ende. Matthias Platzeck gab 2006 sein Amt als SPD-Vorsitzender ab. Offizielle Begründung: Hörsturz. Die unruhige Lage der notorisch mürrischen Partei dürften die Symptome aber beschleunigt haben. Und die Kanzlerin? Bleibt gelassen – wie stets in heiklen Situationen. „Ich muss damit jetzt eine Weile leben“, sagt Merkel am Mittwoch. Die Öffentlichkeit auch.