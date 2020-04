Staatshilfen: Wird bei Kurzarbeitergeld nachgebessert?

Berlin In der Großen Koalition wird daran gearbeitet, Millionen Beschäftigte gegen Einkommenseinbußen als Folge der Coronavirus-Krise noch besser abzusichern. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will offenbar beim Kurzarbeitergeld noch einmal nachlegen. Das sind die Fakten und Hintergründe zur aktuellen Debatte über zusätzliche Staatshilfen:

• Kurzarbeitergeld

Heil ist zwar, wie er wiederholt sagte, im Grundsatz offen dafür, beim Kurzarbeitergeld nachzulegen. Beschlossene Sache ist das aber noch nicht. Eine Sprecherin seines Hauses stellte am Freitag klar: „Es ist noch keine Entscheidung dazu gefallen.“ Die Gespräche liefen. Als erste Adressanten für eine Minderung der Einkommensverluste sieht Heil aktuell die Arbeitgeber. In vielen Fällen hätten sich diese dazu sogar schon tarifvertraglich verpflichtet. Das aber gelte nur für einen Teil der Betriebe.

• 80 Prozent Ausgleich?

Nach den geltenden Regeln erhalten Beschäftigte als Kurzarbeitergeld 60 Prozent des letzten Nettolohnes – mit Kind 67 Prozent – wenn in ihrem Unternehmen wegen der Corona-Pandemie keine Arbeit für sie mehr da ist. Das aber ist so manchem in der Großen Koalition nicht genug, denn Millionen Niedrigverdiener geraten damit rasch in Existenznöte. Gedacht wird daher in der Regierung nun an eine Verbesserung auf 80 Prozent für Alleinstehende und 87 Prozent für Beschäftigte mit Kindern.

• Teures Instrument

Kurzarbeit gilt als ein hochwirksames Instrument in Krisen zur Vermeidung von Massenentlassungen – ist aber auch teuer. Bislang haben knapp eine halbe Million Firmen bundesweit Kurzarbeit beantragt. Die Zahl der betroffenen Beschäftigten dürfte den bisherigen Rekordwert 2008/2009 von in der Spitze 1,44 Millionen aber in naher Zukunft um ein Zwei- bis Dreifaches übertreffen, sagen Experten voraus. Im Zeitraum 2009 bis 2012, also in und nach der damaligen Finanzkrise, gab die Bundesagentur für Arbeit rund 8,5 Milliarden Euro für das Kurzarbeitergeld aus. Momentan verfügt die Bundesagentur über Reserven von 26 Milliarden Euro. Sollte das Geld nicht ausreichen für die Zahlung der Hilfen, werde der Bund dafür einstehen, hatte Heil kürzlich erklärt.

• Mittelstandskredite

Nachlegen könnte die Bundesregierung auch bei den Liquiditätshilfen für Firmen, und zwar gezielt bei mittleren Unternehmen mit bis zu 250 Beschäftigten. In der SPD wird erwogen, für sie gesondert zinsgünstige Kredite in Höhe von drei Monatsumsätzen auszureichen. Für sie sind eine 100-prozentige Garantie des Staates und längere Laufzeiten im Gespräch.