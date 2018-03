Berlin /Stadland Mit dem Abschluss des SPD-Mitgliedervotums wächst an der Parteispitze die Sorge vor erheblichen Konsequenzen bei einer Ablehnung der geplanten dritten Großen Koalition mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Laut Parteivize Thorsten Schäfer-Gümbel steht Deutschland dann vor einer Neuwahl. Außenminister Sigmar Gabriel warnte vor Oppositionsromantik: Die SPD dürfe sich „nicht in die Studierstube zurückziehen und das Land in der Zwischenzeit im Stich lassen“.

Die letzten Briefe, die noch berücksichtigt werden können, mussten bis Freitagabend 24 Uhr im Postfach des Vorstands eingegangen sein. Mehr als 463 000 SPD-Mitglieder waren zur Abstimmung aufgerufen. Das Ergebnis soll am Sonntagmorgen in der SPD-Zentrale verkündet werden.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sieht nach dem Mitgliedervotum keine Spaltung der Partei. „Ich bin stolz darauf, wie die SPD in den letzten Wochen fair und sachlich über den Koalitionsvertrag diskutiert hat und gemeinsam entscheidet“, sagte er. „Wir haben gezeigt, wie innerparteiliche Demokratie geht.“

Unterdessen lichten sich die Reihen der Gegenkandidaten für die designierte Parteivorsitzende Andrea Nahles. Nach Dirk Dittrich, SPD-Vorstandsmitglied in Schleswig-Holstein, zog nun auch Udo Schmitz, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Stadland (Kreis Wesermarsch), seine Kandidatur zurück. Er unterstütze jetzt die Kandidatur der Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange, sagte Schmitz am Freitag dieser Zeitung. Er war zuvor nach Flensburg gefahren, um mit Simone Lange zu sprechen.