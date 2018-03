Berlin Immer mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer arbeiten auch an den Wochenenden. Die Zahl derjenigen, die ständig oder regelmäßig sowohl samstags als auch sonntags Dienst haben, hat sich von 2,5 Millionen im Jahr 1992 auf 4,6 im Jahr 2016 fast verdoppelt. Bei der Samstagsarbeit ging die Zahl im selben Zeitraum von 5,4 auf 8,7 Millionen nach oben, bei der Sonntagsarbeit von 2,6 auf 4,9 Millionen. Das geht aus einer Antwort des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden auf eine Anfrage der Bundestagsfraktion der Linkspartei hervor, die unserer Berliner Redaktion vorliegt. Die Daten beruhen auf Angaben der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gegenüber den Behörden.

Der Trend zur Wochenendarbeit hat sich auch in den zurückliegenden fünf Jahren stetig fortgesetzt. So erhöhte sich die Zahl derjenigen mit Diensten an beiden Wochenendtagen in den Jahren von 2012 bis 2016 um insgesamt 320 000, die der Samstagsarbeiter um 400 000 und die der Sonntagsarbeiter um 350 000.

Im Grundgesetz sei fest­gelegt, dass Sonntage als Tage der Arbeitsruhe zu schützen seien, erklärte Sabine ­Zimmermann, arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Bun­destagsfraktion der Links­partei am Freitag im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion. „Die neue Bundes­regierung muss ihre Möglichkeiten nutzen, die zahlreichen Ausnahmeregelungen nach dem Arbeitszeitgesetz ein­zuschränken“, sagte sie. Sonntagsarbeit müsse auf ein notwendiges Maß beschränkt werden, ­lautet Zimmermanns deutliche Forderung.

Insbesondere die Öffnungszeiten im Einzelhandel müssten „wieder auf ein vernünftiges Maß zurückgeführt werden“, forderte Zimmermann in dem Gespräch mit dieser Zeitung.