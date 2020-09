Steinmeier: Kein gutes Jahr für Juden

Berlin In einem Grußwort zum jüdischen Neujahrsfest am 19. September hat sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beschämt und zornig über antisemitische Straftaten geäußert. Das zurückliegende Jahr sei „leider kein gutes“ gewesen, schreibt er darin mit Blick auf den Anschlag auf die Synagoge in Halle am 9. Oktober 2019. Es sei ihm auch „zuwider, den Gedankenbrei antisemitischer Verschwörungstheoretiker zur Kenntnis nehmen zu müssen“.

