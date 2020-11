Steinmeier wirbt für Vertrauen zur Bundeswehr

Berlin Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wünscht sich in der Gesellschaft mehr Vertrauen zur Bundeswehr. „Armee und Gesellschaft dürfen sich in einer Demokratie niemals fremd werden“, sagte er beim feierlichen Gelöbnis zum 65. Gründungstag der Bundeswehr in Schloss Bellevue. Er würdigte das Engagement der Soldaten in der Corona-Pandemie.

