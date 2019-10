Berlin Olaf Scholz strahlt und winkt in Siegerpose von der Bühne als sei das Rennen bereits gelaufen. Dabei hat er gerade erst ein Etappenziel erreicht. Aufatmen am Samstagabend beim Vizekanzler und seiner Partnerin Klara Gey­witz im Berliner Willy-Brandt-Haus. Die Erleichterung nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses des Mitgliederentscheides in der SPD-Parteizentrale ist riesig. Platz Eins immerhin im Rennen um den Parteivorsitz, doch es ist ein Zittersieg, ein denkbar knappes Ergebnis, und es wird eine Stichwahl geben, weil keines der Kandidatenteams eine absolute Mehrheit erzielt hat. „Sehr glücklich“ sei er, sehe das „tolle Ergebnis“ als Ansporn und ermutigendes Zeichen, sagt Scholz.

Knapp 23 Prozent für den Vizekanzler und seine Partnerin – dicht hinter Scholz und Geywitz landen die als Geheimfavoriten gehandelten Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken mit 21 Prozent. Als ihr Ergebnis bekanntgegeben wird, gibt es den stärksten Jubel und Beifall an diesem Abend in der Parteizentrale. Gerade einmal 3506 Stimmen, weniger als zwei Prozent sind es, die die beiden Teams an der Spitze voneinander trennen. Die anderen vier Teams landeten abgeschlagen auf den Rängen, kamen nur auf 9,6 bis 16,3 Prozent.

Wer soll die Partei nach dem Abgang von Andrea Nahles aus der Krise führen? Das Kopf-an-Kopf-Rennen um die SPD-Führung geht weiter. Jetzt treten die beiden erstplatzierten Teams in einer Stichwahl vom 19. bis 29. November gegeneinander an. Die Kandidaten werden sich in den kommenden Wochen auf weiteren Veranstaltungen präsentieren.

Bei der wochenlangen Kandidatenkür hatten sich die Bewerber auf 23 Regionalkonferenzen einen Wettbewerb geliefert. „Wir können stolz darauf sein, was wir in den letzten Wochen gezeigt haben“, feiert SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil das Verfahren. Doch die Begeisterung der Parteibasis für den Mitgliederentscheid über die künftige Parteiführung hielt sich am Ende in Grenzen. Nur 53 Prozent der 425 630 SPD-Mitglieder gaben ihre Stimme ab. Die Parteispitzen beeilten sich, das Ergebnis schönzureden. Doch als im Frühjahr 2018 die Parteibasis über die Große Koalition entschied, hatten sich immerhin 76 Prozent beteiligt.

Rückt die SPD jetzt weiter nach links? Steigen die Genossen aus der Großen Koalition aus? Ex-NRW-Finanzminister Walter-Borjans und die SPD-Bundestagsabgeordnete Esken hatten sich kritisch zur Großen Koalition geäußert. Sie werden von der Parteilinken und den Jusos unterstützt, die das Regierungsbündnis mit der Union gern vorzeitig beenden würden. Finanzminister Olaf Scholz dagegen gilt als „Mister Große Koalition“ und wirbt für eine Fortsetzung des schwarz-roten Bündnisses in Berlin. So dürfte die Wahl der neuen SPD-Spitze auch eine Richtungsentscheidung werden.

Anfang Dezember dann soll der SPD-Bundesparteitag in Berlin die neuen Vorsitzenden offiziell bestätigen und auch über die Zukunft der Großen Koalition entscheiden. Mit Spannung blickt man auch bei der Union auf die Entscheidung im zweiten Durchgang, in dem eine einfache Mehrheit ausreicht.